Могут ли призвать на военные сборы, а отправить в зону СВО? Отвечают юристы

В России вновь пройдут военные сборы — 10 мая Владимир Путин подписал соответствующий указ. Мероприятие это ежегодное, однако в этом году оно вызывает больше вопросов, чем обычно. И, пожалуй, главный из них: могут ли призвать на военные сборы, а отправить в зону СВО? Мы спросили об этом юристов.
— Ответ таится в самой повестке. Повестка, которая приходит гражданам, четко должна содержать информацию, для каких нужд требуется появление гражданина в военкомате, для чего, — говорит юрист Андрей Конышев. — Если в повестке указано, что его призывают именно на сборы, то его не имеют права направлять в зону СВО, это противоречит действующему законодательству.
Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров согласен, что по повестке на военные сборы призывать в зону специальной военной операции не должны — все-таки цели разные.
— Здесь граждане направляются на обучающие курсы, на повышение, скажем так, военной квалификации, которую они ранее получили, — для того чтобы освоить новые виды вооружения, новые виды техники, какие-то новые приемы ведения боя, — говорит Кокшаров. — Может быть кто-то будет повышать свое воинское звание, если у них подошли соответствующие сроки. Прямо с учебных сборов в зону специальной военной операции они не направляются.
Юрист Андрей Конышев говорит, что если призванный на сборы запасник понимает, что его все-таки отправляют в зону СВО, он может требовать вмешательства военной прокуратуры.
— Он имеет право писать жалобы в военному прокуратуру, уполномоченному по правам человека. Такие жалобы будут подлежать рассмотрению с применением соответствующих мер, — говорит юрист.
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Призвать на военные сборы в теории могут всех, кто находится в запасе. Есть, впрочем, исключения — по закону от военных сборов освобождены все военнообязанные женщины, мужчины, ограниченно годные или временно не годные к службе по состоянию здоровья. Кроме того, освобождение от военных сборов может быть связано с профессией человека или его семейными обстоятельствами.