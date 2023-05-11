Могут ли призвать на военные сборы, а отправить в зону СВО? Отвечают юристы

В России вновь пройдут военные сборы — 10 мая Владимир Путин подписал соответствующий указ. Мероприятие это ежегодное, однако в этом году оно вызывает больше вопросов, чем обычно. И, пожалуй, главный из них: могут ли призвать на военные сборы, а отправить в зону СВО? Мы спросили об этом юристов.

