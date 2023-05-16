Компания дошла до Верховного суда, чтобы 2ГИС удалил плохой отзыв. Негативные комментарии теперь под запретом?

Новосибирская компания «Сибпром», которая занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости, дошла до Верховного суда, чтобы удалить негативный отзыв о своей работе на сервисе Flamp, принадлежащем 2ГИС. Судебные тяжбы длились полтора года и закончились тем, что отрицательный отзыв удалили, а организация взыскала понесенные расходы. Как это изменит рынок, мы узнали от экспертов, а также поговорили с «Сибпромом», который готовит документы на другие критические замечания о своей работе.
Что произошло
Компания «Сибпром» подала иск против 2ГИС в 2022 году. Ее возмутил негативный отзыв на Flamp (принадлежит 2ГИС) о своей работе. «Сибпром» потребовал его удалить, 2ГИС отказался.
Дело в итоге начал рассматривать арбитражный суд Новосибирской области. Он встал на сторону «Сибпрома». 2ГИС обязали удалить отзыв как не соответствующий действительности и порочащий деловую репутацию. Также компания должна была выплатить «Сибпрому» более 21 тысячи рублей за услуги нотариуса и госпошлину.
ООО «Финансово-промышленная корпорация «Сибпром» — микропредприятие. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка за 2022 года составила 2,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 614 тысяч рублей. Главное направление компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредители — Алексей и Надежда Илюшина. Гендиректор Алексей Илюшин также руководит компанией по производству верхней одежды «Мечта» и еще одной компанией по аренде недвижимости ООО «ПТИ».
Затем была апелляция и кассация. 2ГИС отзыв удалил, но не согласился, что должен выплачивать расходы компании. Арбитражный суд Западно-сибирского округа встал на его сторону, но 3 мая Верховный суд решил иначе.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда решила, что 2ГИС должен не только удалить отзыв, но и покрыть все расходы «Сибпрома».
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в 2ГИС — компания отказалась беседовать на эту тему.
2ГИС — известная новосибирская компания. Юридическое лицо — ООО «ДубльГИС». В июне 2020 года ее основатель миллиардер Александр Сысоев продал компанию О2О — совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. Выручка компании за 2022 год, по данным «Контур.Фокус», составила 7,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,4 миллиарда рублей.
Так что же написал в отзыве новосибирец?
В одном из решений судов отзыв приведен полностью дословно. Публиковать его здесь мы не будем, но в тексте ставилась под сомнение честность генерального директора компании, высказывалась критика к качеству сдаваемых помещений, а также были жалобы на необоснованные сборы денег.
В «Сибпроме» не стали приводить конкретные цитаты отзыва, но объяснили, что не жалеют потраченного на суды времени. Процесс длился полтора года.
— Организация наша существует уже на протяжении 25 лет и собирается дальше существовать. Поэтому, безусловно, если какие-то такие инциденты возникнут, то будет документальное подтверждение нашей правоты. Для того, чтобы мы могли заявить, что тот бизнес, который мы ведем, основан на законе, и мы не нарушаем и не ущемляем права наших клиентов. Поэтому, безусловно, стоило судиться, — отметил юрист компании Михаил Рягин.
Он кратко обрисовал содержание отзыва.
— В отзыве содержались сведения, порочащие деловую репутацию организации. Были поставлены под сомнение действия организации — как мы ведем деловые отношения с нашими клиентами. Они не соответствовали действительности, и когда в досудебном порядке 2ГИС запрашивал информацию у нас, то почему-то не смогли урегулировать ситуацию. Хотя мы предоставляли все необходимые документы, опровергающие действия оппонентов.
2ГИС отказался удалять отзыв, и компания обратилась в суд с иском к ним, так как не смогла получить данные о человеке, который написал гневную тираду.
— Мы доказали, что действительно информация не имела под собой никакого основания и была лживой и надуманной, — подчеркнули в компании.
Сейчас в 2ГИС отображается 31 отзыв на компанию, 11 из которых негативные. Пользователи жалуются, что в компании грубят, «требуют выплаты, хотя всё оплачено» и не возвращают залог. О них в «Сибпроме» в курсе и планируют реагировать.
— Пока это только в стадии — готовим ответы на большинство вопросов, но пустословить мы не можем. И нужно чем-то это подкреплять. Как только документы будут готовы, тогда будем решать, — отметил юрист компании Михаил Рягин.
Также он объяснил, почему «Сибпром» не потребовал возместить ущерб деловой репутации, а лишь взыскал расходы на нотариуса и госпошлину.
— Чтобы подтвердить ущерб, которые был нанесен деловой репутации, мы должны были предоставить письменные переговоры с нашими контрагентами. Которые после опубликования отзыва отказались от наших услуг и вызвали убытки. Но таких документов мы предоставить не смогли, поэтому взыскания какие-то дополнительные мы не можем заявить, — объяснил юрист.
Как суд повлияет на ситуацию с отзывами
Юрист Евгений Павлов уверен, что определение Верховного суда по этому делу никак не повлияет на ситуацию с отзывами.
— Потому как каждый отзыв индивидуален, и доказать его достоверность/не достоверность должен заявитель, чьи права якобы этим отзывом нарушены. По всем канонам и по логике должны были разыскать, кто именно написал отзыв, с какого компьютера. Если 2ГИС отказали, то тогда он ответчик, так как не дал информацию о том, кто написал, — объяснил юрист.
Он добавил, что такое решение без доказательств принять суд не мог.
— В любом случае 2ГИС должен следить за отзывами, — подчеркнул Евгений Павлов. — А сервисы отзывов как были, так и будут после этого решения.
В «Сибпроме» тоже не уверены, что их дело сможет как-то повлиять на ситуацию.
— С одной стороны, Flamp — это хорошо, но с другой стороны, нет рычагов, регулятора, которые позволяли бы отделять мух от котлет. Высказало физлицо свой негатив — но это эмоции, ничего больше, — уверены в компании. — Для того чтобы сложилась какая-то судебная практика, нужно чтобы было большое количество обращений, по которым можно выделить, где человек или организация в отзыве переходят границу, а где нет. Это сложно и только начало. Надеемся, что дальше эту тропинку будем протаптывать не мы, а какие-нибудь другие организации.
Управляющий партнер компании Nazarov & Partners Александр Назаров отметил, что сейчас из-за сервисов отзывов всё больше набирает силу потребительский экстремизм.
— Это хорошо, что создается такой прецедент, потому что по факту 2ГИС или Flamp самоустранился от всей этой истории, и возник такой потребительский экстремизм. И каждый, кто себя считает правым по поводу и без повода, пытается свою позицию высказать. И очень часто это просто перегиб, — отметил Александр Назаров.
Он добавил, что несправедливые отзывы могут серьезно ударить по бизнесу.
— Точно знаю и сам видел такие ситуации — мало ли кому что не понравилось, и не всегда это плохо, и человека, и компанию начинают поливать грязью. Можно написать так, что мама не горюй. На мой взгляд, позиция «клиент всегда прав» — неправильная, — подчеркнул эксперт. — Потребительский экстремизм мешает жить всем. И недаром появились услуги — оставляем о вас хорошие отзывы или, наоборот, загнобим вашего конкурента.
Александр Назаров уверен, что должно быть правовое регулирование сервисов отзывов.
— Если есть возможность доказать, что отзывы липовые, — рычаг воздействия должен быть. Создали площадку — регулируйте. Система должна быть глубинной, — убежден специалист. — Нужно голосовать рублем: не понравилось — не пользоваться больше этими услугами.
Как теперь писать отзывы
Юрист Евгений Павлов советует всегда писать отзывы так, чтобы можно было подтвердить любое слово.
— В отзывах нужно писать только правду, которую можно подтвердить документально. Без оскорблений и нецензурной брани. Тогда не будет проблем, — отметил Евгений Павлов, юрист в сфере медицинского права и охраны труда.
Если эмоции бьют через край, то стоит дать себе время успокоиться.
— Нужно писать любой отзыв так, как будто пишешь его для суда. Всегда держать в голове — смогу ли я доказать то, что написано, — советует юрист.
Ранее НГС сообщал, что стрельбой закончился конфликт между владельцами шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском. Он возник из-за того, что пострадавший оставил негативный отзыв на своего конкурента.