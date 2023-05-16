freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 6/10
usd 79.10
eur 86.09
Тема дняНачали отключать горячую воду
Все новости
Все новости
Подробности

Компания дошла до Верховного суда, чтобы 2ГИС удалил плохой отзыв. Негативные комментарии теперь под запретом?

Суд шел полтора года

5 406

Эксперты уверены, что должно быть четкое правовое регулирование сервисов отзывов

Поделиться

Новосибирская компания «Сибпром», которая занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости, дошла до Верховного суда, чтобы удалить негативный отзыв о своей работе на сервисе Flamp, принадлежащем 2ГИС. Судебные тяжбы длились полтора года и закончились тем, что отрицательный отзыв удалили, а организация взыскала понесенные расходы. Как это изменит рынок, мы узнали от экспертов, а также поговорили с «Сибпромом», который готовит документы на другие критические замечания о своей работе.

Что произошло

Компания «Сибпром» подала иск против 2ГИС в 2022 году. Ее возмутил негативный отзыв на Flamp (принадлежит 2ГИС) о своей работе. «Сибпром» потребовал его удалить, 2ГИС отказался.

Дело в итоге начал рассматривать арбитражный суд Новосибирской области. Он встал на сторону «Сибпрома». 2ГИС обязали удалить отзыв как не соответствующий действительности и порочащий деловую репутацию. Также компания должна была выплатить «Сибпрому» более 21 тысячи рублей за услуги нотариуса и госпошлину.

ООО «Финансово-промышленная корпорация «Сибпром» — микропредприятие. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка за 2022 года составила 2,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 614 тысяч рублей. Главное направление компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредители — Алексей и Надежда Илюшина. Гендиректор Алексей Илюшин также руководит компанией по производству верхней одежды «Мечта» и еще одной компанией по аренде недвижимости ООО «ПТИ».

Затем была апелляция и кассация. 2ГИС отзыв удалил, но не согласился, что должен выплачивать расходы компании. Арбитражный суд Западно-сибирского округа встал на его сторону, но 3 мая Верховный суд решил иначе.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда решила, что 2ГИС должен не только удалить отзыв, но и покрыть все расходы «Сибпрома».

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в 2ГИС — компания отказалась беседовать на эту тему.

2ГИС — известная новосибирская компания. Юридическое лицо — ООО «ДубльГИС». В июне 2020 года ее основатель миллиардер Александр Сысоев продал компанию О2О — совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. Выручка компании за 2022 год, по данным «Контур.Фокус», составила 7,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,4 миллиарда рублей.

Так что же написал в отзыве новосибирец?

Компания судилась полтора года

Компания судилась полтора года

Поделиться

В одном из решений судов отзыв приведен полностью дословно. Публиковать его здесь мы не будем, но в тексте ставилась под сомнение честность генерального директора компании, высказывалась критика к качеству сдаваемых помещений, а также были жалобы на необоснованные сборы денег.

В «Сибпроме» не стали приводить конкретные цитаты отзыва, но объяснили, что не жалеют потраченного на суды времени. Процесс длился полтора года.

— Организация наша существует уже на протяжении 25 лет и собирается дальше существовать. Поэтому, безусловно, если какие-то такие инциденты возникнут, то будет документальное подтверждение нашей правоты. Для того, чтобы мы могли заявить, что тот бизнес, который мы ведем, основан на законе, и мы не нарушаем и не ущемляем права наших клиентов. Поэтому, безусловно, стоило судиться, — отметил юрист компании Михаил Рягин.

Он кратко обрисовал содержание отзыва.

— В отзыве содержались сведения, порочащие деловую репутацию организации. Были поставлены под сомнение действия организации — как мы ведем деловые отношения с нашими клиентами. Они не соответствовали действительности, и когда в досудебном порядке 2ГИС запрашивал информацию у нас, то почему-то не смогли урегулировать ситуацию. Хотя мы предоставляли все необходимые документы, опровергающие действия оппонентов.

2ГИС отказался удалять отзыв, и компания обратилась в суд с иском к ним, так как не смогла получить данные о человеке, который написал гневную тираду.

— Мы доказали, что действительно информация не имела под собой никакого основания и была лживой и надуманной, — подчеркнули в компании.

Сейчас в 2ГИС отображается 31 отзыв на компанию, 11 из которых негативные. Пользователи жалуются, что в компании грубят, «требуют выплаты, хотя всё оплачено» и не возвращают залог. О них в «Сибпроме» в курсе и планируют реагировать.

— Пока это только в стадии — готовим ответы на большинство вопросов, но пустословить мы не можем. И нужно чем-то это подкреплять. Как только документы будут готовы, тогда будем решать, — отметил юрист компании Михаил Рягин.

Также он объяснил, почему «Сибпром» не потребовал возместить ущерб деловой репутации, а лишь взыскал расходы на нотариуса и госпошлину.

— Чтобы подтвердить ущерб, которые был нанесен деловой репутации, мы должны были предоставить письменные переговоры с нашими контрагентами. Которые после опубликования отзыва отказались от наших услуг и вызвали убытки. Но таких документов мы предоставить не смогли, поэтому взыскания какие-то дополнительные мы не можем заявить, — объяснил юрист.

Как суд повлияет на ситуацию с отзывами

В «Сибпроме» не уверены, что их дело сможет как-то изменить сервисы отзывов

В «Сибпроме» не уверены, что их дело сможет как-то изменить сервисы отзывов

Поделиться

Юрист Евгений Павлов уверен, что определение Верховного суда по этому делу никак не повлияет на ситуацию с отзывами.

— Потому как каждый отзыв индивидуален, и доказать его достоверность/не достоверность должен заявитель, чьи права якобы этим отзывом нарушены. По всем канонам и по логике должны были разыскать, кто именно написал отзыв, с какого компьютера. Если 2ГИС отказали, то тогда он ответчик, так как не дал информацию о том, кто написал, — объяснил юрист.

Он добавил, что такое решение без доказательств принять суд не мог.

— В любом случае 2ГИС должен следить за отзывами, — подчеркнул Евгений Павлов. — А сервисы отзывов как были, так и будут после этого решения.

В «Сибпроме» тоже не уверены, что их дело сможет как-то повлиять на ситуацию.

— С одной стороны, Flamp — это хорошо, но с другой стороны, нет рычагов, регулятора, которые позволяли бы отделять мух от котлет. Высказало физлицо свой негатив — но это эмоции, ничего больше, — уверены в компании. — Для того чтобы сложилась какая-то судебная практика, нужно чтобы было большое количество обращений, по которым можно выделить, где человек или организация в отзыве переходят границу, а где нет. Это сложно и только начало. Надеемся, что дальше эту тропинку будем протаптывать не мы, а какие-нибудь другие организации.

Управляющий партнер компании Nazarov & Partners Александр Назаров отметил, что сейчас из-за сервисов отзывов всё больше набирает силу потребительский экстремизм.

— Это хорошо, что создается такой прецедент, потому что по факту 2ГИС или Flamp самоустранился от всей этой истории, и возник такой потребительский экстремизм. И каждый, кто себя считает правым по поводу и без повода, пытается свою позицию высказать. И очень часто это просто перегиб, — отметил Александр Назаров.

Он добавил, что несправедливые отзывы могут серьезно ударить по бизнесу.

— Точно знаю и сам видел такие ситуации — мало ли кому что не понравилось, и не всегда это плохо, и человека, и компанию начинают поливать грязью. Можно написать так, что мама не горюй. На мой взгляд, позиция «клиент всегда прав» — неправильная, — подчеркнул эксперт. — Потребительский экстремизм мешает жить всем. И недаром появились услуги — оставляем о вас хорошие отзывы или, наоборот, загнобим вашего конкурента.

Александр Назаров уверен, что должно быть правовое регулирование сервисов отзывов.

— Если есть возможность доказать, что отзывы липовые, — рычаг воздействия должен быть. Создали площадку — регулируйте. Система должна быть глубинной, — убежден специалист. — Нужно голосовать рублем: не понравилось — не пользоваться больше этими услугами.

Как теперь писать отзывы

Если эмоции бьют через край, то стоит дать себе время успокоиться, иначе потом придется всё доказывать в суде

Если эмоции бьют через край, то стоит дать себе время успокоиться, иначе потом придется всё доказывать в суде

Поделиться

Юрист Евгений Павлов советует всегда писать отзывы так, чтобы можно было подтвердить любое слово.

— В отзывах нужно писать только правду, которую можно подтвердить документально. Без оскорблений и нецензурной брани. Тогда не будет проблем, — отметил Евгений Павлов, юрист в сфере медицинского права и охраны труда.

Если эмоции бьют через край, то стоит дать себе время успокоиться.

— Нужно писать любой отзыв так, как будто пишешь его для суда. Всегда держать в голове — смогу ли я доказать то, что написано, — советует юрист.

Ранее НГС сообщал, что стрельбой закончился конфликт между владельцами шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском. Он возник из-за того, что пострадавший оставил негативный отзыв на своего конкурента.

По теме

Отзыв2ГИСВерховный судСудНегативный отзыв
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter