Компания дошла до Верховного суда, чтобы 2ГИС удалил плохой отзыв. Негативные комментарии теперь под запретом?

Что произошло

Компания «Сибпром» подала иск против 2ГИС в 2022 году. Ее возмутил негативный отзыв на Flamp (принадлежит 2ГИС) о своей работе. «Сибпром» потребовал его удалить, 2ГИС отказался.

Дело в итоге начал рассматривать арбитражный суд Новосибирской области. Он встал на сторону «Сибпрома». 2ГИС обязали удалить отзыв как не соответствующий действительности и порочащий деловую репутацию. Также компания должна была выплатить «Сибпрому» более 21 тысячи рублей за услуги нотариуса и госпошлину.

ООО «Финансово-промышленная корпорация «Сибпром» — микропредприятие. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка за 2022 года составила 2,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 614 тысяч рублей. Главное направление компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредители — Алексей и Надежда Илюшина. Гендиректор Алексей Илюшин также руководит компанией по производству верхней одежды «Мечта» и еще одной компанией по аренде недвижимости ООО «ПТИ».