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Налоговая потребовала банкротства «Нью-Йорк Пиццы Франчайзинг» в Новосибирске — что говорят в компании

Сумма исковых требований к организации превысила 5,5 миллиона рублей

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Об этом сообщается на сайте «Электронное правосудие» 10 мая

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В Новосибирске подали иск о банкротстве ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг», владеющего торговым знаком New York Pizza. Об этом сообщается на сайте «Электронное правосудие» 10 мая.

Согласно документам, заявление подала межрайонная ИФНС № 17 по региону, сумма исковых требований составляет более 5,5 миллиона рублей. Сейчас заявление не принято судом, детали иска не сообщаются.

Российскую сеть пиццерий основал в 1996 году в Новосибирске уроженец американского города Миннеаполиса Эрик Шогрен. По данным «Контур.Фокус», ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» образовано в Новосибирске, управляющим организации является Евгения Головкова, учредителями — Эрик Шогрен (73,7%) и Ирина Старинцева (26,3%). На конец 2022 года выручка компании составила 50,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 210 тысяч рублей. ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» принадлежит торговая марка сети. Организация упоминается в семи торговых знаках, связанных с New York Pizza.

НГС обратился в компанию «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщила представитель организации Регина Бакшун, компания еще не получила иск о банкротстве.

— На сегодняшний день сам иск мы не получили, будем знакомиться с делом и проводить сверку с налоговым органом. Задолженность гасится, и мы полагаем, что банкротства удастся избежать, — сообщила НГС Регина Бакшун.

В начале января в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом сети фитнес-клубов «Европа». Сумма исковых требований составила более 2 миллионов рублей.

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