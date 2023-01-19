В Новосибирске банкротят крупную сеть фитнес-клубов «Европа» — с фирмы требуют 2 миллиона рублей

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом сети фитнес-клубов «Европа». Согласно сайту «Электронное правосудие», сумма исковых требований составляет более 2 миллионов рублей.
В заявлении указано, что заявителем по иску к ООО «Фитнес-клуб «Европа» выступает ИП Фирсов Дмитрий Михайлович. Сейчас заявление не принято в производство судом, в связи с чем детали иска не сообщаются.
Между тем на сайте арбитражного суда региона отмечается, что заявитель в 2021 году подавал иск к компании с требованием взыскать с организации убытки по договору аренды. Их размер совпадает с суммой исковых требований, указанной в иске о банкротстве.
Согласно документам, речь идет о взыскании затрат, которые произвел Дмитрий Фирсов на ремонтно-восстановительные работы нежилых помещений на Красном проспекте, которые арендовала организация.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Фитнес-клуб «Европа» зарегистрировано в 2004 году в Новосибирске, учредителем и генеральным директором организации выступает Вячеслав Мамонтов. На конец 2021 года выручка компании составила 40,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 10,1 миллиона рублей. На сайте компании указано, что в Новосибирске размещены 5 фитнес-клубов «Европа», в том числе на улицах Кирова, Кропоткина и Выборной.
Кроме затрат на работы в размере более 2 миллионов рублей заявитель требовал взыскать еще 760 тысяч с организации в качестве упущенной выгоды за 2 месяца неполученной аренды из-за невозможности сдать помещения во время ремонта.
— В иске истец указал, что после прекращения договора аренды ответчик не выполнил надлежащим образом своих обязательств, оставил помещение с недостатками. Кроме этого, истец указывает, что ответчик, в нарушение принятых на себя обязательств, не привел помещение в первоначальное состояние, не демонтировал перегородки, мягкое половое покрытие, в результате чего истец был вынужден самостоятельно провести эти строительные работы посредством обращения к иным организациям, — указано в документах.
В результате суд удовлетворил исковое заявление и взыскал с компании более 2 миллионов рублей в пользу индивидуального предпринимателя. В удовлетворении остальной части требований суд отказал.
НГС обратился в ООО «Фитнес-клуб «Европа» с просьбой прокомментировать иск. Связаться с компанией корреспонденту издания не удалось.
В начале января жительница Новосибирска обвинила в принуждении к парным занятиям тренера фитнес-клуба Extreme Fitness во время занятий по функциональному многоборью.