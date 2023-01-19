В Новосибирске банкротят крупную сеть фитнес-клубов «Европа» — с фирмы требуют 2 миллиона рублей

Между тем на сайте арбитражного суда региона отмечается, что заявитель в 2021 году подавал иск к компании с требованием взыскать с организации убытки по договору аренды. Их размер совпадает с суммой исковых требований, указанной в иске о банкротстве.



Согласно документам, речь идет о взыскании затрат, которые произвел Дмитрий Фирсов на ремонтно-восстановительные работы нежилых помещений на Красном проспекте, которые арендовала организация.