Выбран подрядчик ремонта бассейна «Нептун» — работы проведет компания из Питера

В Новосибирске определили подрядчика, который проведет капитальный ремонт фасада бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого, 25. Победителем аукциона стало ООО «СИ-2000», сообщается на сайте госзакупок.
В документах указано, что максимальная цена контракта на выполнение капремонта сооружения составила 122,7 миллиона рублей, но компания предложила провести работы за 114,1 миллиона рублей.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «СИ-2000» образовали в 2000 году, его зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Генеральным директором и учредителем компании выступает Виктор Царапов. Он также является владельцем компании «Лион» из Забайкальского края. На конец 2022 года выручка организации составила 21 миллион рублей, чистая прибыль — 3,2 миллиона рублей. С фирмой заключили 24 госконтракта на сумму 288 миллионов рублей.
Бассейн «Нептун» собираются отремонтировать до середины сентября 2023 года. Согласно графику работ, подрядчик проведет капитальный ремонт фасада объекта, цоколя, монтаж внутренних и наружных витражей и другое. Ремонт проводится в девять этапов.
Отметим, первый аукцион на выполнение работ для капитального ремонта фасада бассейна «Нептун», или «Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта», объявили в марте этого года. По окончании срока на участие в аукционе не подали ни одной заявки. Определить поставщика удалось по результатам третьего аукциона.
11 мая стало известно, что в Новосибирске может появиться новый спорткомплекс с бассейном и крытой хоккейной коробкой. Его возведут на Юго-Западном жилмассиве.