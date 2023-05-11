Выбран подрядчик ремонта бассейна «Нептун» — работы проведет компания из Питера

В документах указано, что максимальная цена контракта на выполнение капремонта сооружения составила 122,7 миллиона рублей, но компания предложила провести работы за 114,1 миллиона рублей.



По данным «Контур.Фокуса», ООО «СИ-2000» образовали в 2000 году, его зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Генеральным директором и учредителем компании выступает Виктор Царапов. Он также является владельцем компании «Лион» из Забайкальского края. На конец 2022 года выручка организации составила 21 миллион рублей, чистая прибыль — 3,2 миллиона рублей. С фирмой заключили 24 госконтракта на сумму 288 миллионов рублей.

