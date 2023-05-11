В сквер возле Монумента Славы пригнали технику — что там разрушили

В Новосибирске в сквер Славы пригнали технику. На территории зеленой зоны снесли капитальное здание старого туалета.
— Проводятся работы по сносу аварийного капитального общественного туалета со стороны ул. Станиславского, — сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
Все работы планируют завершить до 15 июня этого года. Старый туалет сносит ИП Н. Якомаскин согласно заключенному договору с МАУ «Горзеленхоз».
В сквере уже установили новый круглогодичный туалет с доступом для маломобильных групп населения.
— На месте демонтированного туалета благоустроят территорию, — ранее сообщили в мэрии.
В октябре 2022 года НГС показывал, какой пилотный образец типового городского туалета разработала мэрия Новосибирска. Он был мышино-серого цвета с графитовыми серыми дверями.