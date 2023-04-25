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В сквере возле Монумента Славы в Новосибирске установят новый туалет

Он начнет работать с 5 мая

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Старый туалет демонтируют

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Власти Новосибирска установят новый туалет на Монументе Славы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным муниципалитета, круглогодичный туалет, с доступом для маломобильных групп населения установят в районе примыкания улиц Серафимовича и Плахотного. Он начнет работать с 5 мая.

— С 15 мая подрядная организация приступит к демонтажу аварийного капитального общественного туалета со стороны улицы Станиславского. На месте демонтированного туалета благоустроят территорию, — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что размещение нового туалета на прежнем месте невозможно из-за особого режима использования земель и градостроительных регламентов.

В январе в Центральном парке появился новый общественный туалет — со стороны он напоминает черный контейнер.

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