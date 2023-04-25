В сквере возле Монумента Славы в Новосибирске установят новый туалет

Власти Новосибирска установят новый туалет на Монументе Славы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.



По данным муниципалитета, круглогодичный туалет, с доступом для маломобильных групп населения установят в районе примыкания улиц Серафимовича и Плахотного. Он начнет работать с 5 мая.

