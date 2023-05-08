Новый рекорд! Более 55 тысяч новосибирцев прислали своих кандидатов на «Народную премию НГС»

Более 55 тысяч новосибирцев прислали своих кандидатов на «Народную премию НГС» — это рекорд премии за
7 мая завершился этап выдвижения номинантов. Теперь мы занимаемся формированием шорт-листа. В него попадут компании, которые чаще всего предлагали новосибирцы. Всего будет 10 претендентов на звание лучшего бизнеса года в каждой из 10 номинаций. Компании из
Больше всего кандидатов предложили по следующим номинациям: «Медицинский центр года», «Жилой центр года» и «Бар и ресторан года».
Ранее мы рассказывали о том, как живут победители прошлых «Народных премий НГС».