freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняКрупный пожар в Новосибирской области
Все новости
Все новости
Народная премия НГСПодробности

Новый рекорд! Более 55 тысяч новосибирцев прислали своих кандидатов на «Народную премию НГС»

Чаще всего предлагали медцентры, ЖК, бары и рестораны

307

Сейчас мы формируем шорт-лист из лучших компаний города по версии его жителей

Поделиться

Более 55 тысяч новосибирцев прислали своих кандидатов на «Народную премию НГС» — это рекорд премии за 5 лет ее существования.

7 мая завершился этап выдвижения номинантов. Теперь мы занимаемся формированием шорт-листа. В него попадут компании, которые чаще всего предлагали новосибирцы. Всего будет 10 претендентов на звание лучшего бизнеса года в каждой из 10 номинаций. Компании из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет рассматривать редакция НГС.

Больше всего кандидатов предложили по следующим номинациям: «Медицинский центр года», «Жилой центр года» и «Бар и ресторан года».

Ранее мы рассказывали о том, как живут победители прошлых «Народных премий НГС».

По теме

Народная премияГолосованиеБизнесНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter