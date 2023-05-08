Новый рекорд! Более 55 тысяч новосибирцев прислали своих кандидатов на «Народную премию НГС»

Более 55 тысяч новосибирцев прислали своих кандидатов на «Народную премию НГС» — это рекорд премии за 5 лет ее существования.



7 мая завершился этап выдвижения номинантов. Теперь мы занимаемся формированием шорт-листа. В него попадут компании, которые чаще всего предлагали новосибирцы. Всего будет 10 претендентов на звание лучшего бизнеса года в каждой из 10 номинаций. Компании из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет рассматривать редакция НГС.