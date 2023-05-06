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Белые медвежата-двойняшки вышли на прогулку — милое видео из Новосибирского зоопарка

Медвежата играются и радуются весеннему теплу

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Медвежата родились в декабре 2022 года

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В Новосибирском зоопарке белые медвежата-двойняшки вышли на прогулку. Детеныши совершили вылазку под надзором матери-медведицы Герды. Главный редактор НГС Марина Малкова сняла прогулку на видео.

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Медвежата шутливо кусают друг друга. После потасовки один из них побежал к Герде

Видео: Марина Малкова / NGS.RU

Медвежата родились в декабре прошлого года. В середине апреля ветеринары провели клиническое обследование, чипирование и определили пол детенышей — это две девочки. Сейчас Новосибирский зоопарк имени Шило объявил конкурс на лучшие имена для медвежат.

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