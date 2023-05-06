Белые медвежата-двойняшки вышли на прогулку — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке белые медвежата-двойняшки вышли на прогулку. Детеныши совершили вылазку под надзором матери-медведицы Герды. Главный редактор НГС Марина Малкова сняла прогулку на видео.
Медвежата играются и радуются весеннему теплу
В Новосибирском зоопарке белые медвежата-двойняшки вышли на прогулку. Детеныши совершили вылазку под надзором матери-медведицы Герды. Главный редактор НГС Марина Малкова сняла прогулку на видео.
По теме
03 мая 2023, 16:45Животных в новосибирском зоопарке переводят в летние вольеры — кто успел переехать
28 апреля 2023, 15:33Сбрасывает кожу каждые полчаса: в Новосибирском зоопарке вылупились два редких ворона
26 апреля 2023, 07:40Детеныш исчезающего барана родился в Новосибирском зоопарке — этих животных в России осталось чуть больше тысячи
10 марта 2023, 15:28Белые медвежата-двойняшки впервые вышли на прогулку — смотрим на детей Кая и Герды
24 марта 2023, 17:00Вольер с белыми медвежатами открыли в Новосибирском зоопарке — смотрим трогательные фото крох