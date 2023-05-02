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Следователям отдали материалы по скандалу в центре, где тренер шлепнул 6-летнюю девочку по попе

Родители написали два заявления — одно из них на совершение действий сексуального характера

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В следственном комитете отказались комментировать передачу материалов

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Полиция передала материалы по скандалу в центре хоккея и фитнеса «Космос» следователям. Родители 6-летней девочки обвинили тренера по боксу, в том, что он несколько раз шлепал их дочь.

Они написали два заявления в полицию — на совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и второе на укрывательство преступления.

— В полицию поступили два заявления. В настоящее время собранные полицейскими материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения, — ответили на запрос редакции НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В СУ СК РФ по Новосибирской области отказались от комментариев.

Шлепки во время тренировок попали на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: предоставлено мамой девочки

После скандала девочку и ее брата больше не пускают на тренировки по хоккею и растяжке, и в самом клубе не отрицают — клиентов таких видеть не хотят. Мы выслушали обе стороны конфликта, а также тренера, которого обвиняют в рукоприкладстве.

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