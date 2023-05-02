Следователям отдали материалы по скандалу в центре, где тренер шлепнул 6-летнюю девочку по попе

Полиция передала материалы по скандалу в центре хоккея и фитнеса «Космос» следователям. Родители 6-летней девочки обвинили тренера по боксу, в том, что он несколько раз шлепал их дочь.
Они написали два заявления в полицию — на совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и второе на укрывательство преступления.
— В полицию поступили два заявления. В настоящее время собранные полицейскими материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения, — ответили на запрос редакции НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В СУ СК РФ по Новосибирской области отказались от комментариев.
Шлепки во время тренировок попали на видео.
После скандала девочку и ее брата больше не пускают на тренировки по хоккею и растяжке, и в самом клубе не отрицают — клиентов таких видеть не хотят. Мы выслушали обе стороны конфликта, а также тренера, которого обвиняют в рукоприкладстве.