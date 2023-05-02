Следователям отдали материалы по скандалу в центре, где тренер шлепнул 6-летнюю девочку по попе

После скандала девочку и ее брата больше не пускают на тренировки по хоккею и растяжке, и в самом клубе не отрицают — клиентов таких видеть не хотят. Мы выслушали обе стороны конфликта, а также тренера, которого обвиняют в рукоприкладстве.