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В «РЖД» объяснили, почему продают участок в Первомайском сквере

Площадь участка — 7208 квадратных метров, за него просят 49,6 миллиона рублей

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Объявление о продаже появилось на сайте ОАО «РЖД»

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В конце апреля на сайте компании ОАО «РЖД» появилось объявление о продаже земли в Первомайском сквере. За земельный участок площадью 7208 квадратных метров просят 49,6 миллиона рублей. В компании рассказали, кому принадлежит земля и почему ее выставили на продажу.

— Земельный участок по адресу: улица Героев Революции является непрофильным имуществом ОАО «РЖД» и не используется в производственной деятельности компании, в связи с чем было принято решение о его продаже, — пояснили в компании.

По данным публичной кадастровой карты Новосибирска, земельный участок можно использовать как «Земли населенных пунктов» и «Здравоохранение — объекты для оказания гражданам медицинской помощи».

Ранее в Новосибирске на продажу выставили землю под бывшей новосибирской телестанцией «Мир» за 140 миллионов.

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