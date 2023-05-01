В «РЖД» объяснили, почему продают участок в Первомайском сквере

В конце апреля на сайте компании ОАО «РЖД» появилось объявление о продаже земли в Первомайском сквере. За земельный участок площадью 7208 квадратных метров просят 49,6 миллиона рублей. В компании рассказали, кому принадлежит земля и почему ее выставили на продажу.
— Земельный участок по адресу: улица Героев Революции является непрофильным имуществом ОАО «РЖД» и не используется в производственной деятельности компании, в связи с чем было принято решение о его продаже, — пояснили в компании.
По данным публичной кадастровой карты Новосибирска, земельный участок можно использовать как «Земли населенных пунктов» и «Здравоохранение — объекты для оказания гражданам медицинской помощи».
Ранее в Новосибирске на продажу выставили землю под бывшей новосибирской телестанцией «Мир» за 140 миллионов.