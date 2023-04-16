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В Первомайском парке выставили на продажу земельный участок за 49,6 миллиона рублей

Объявление о продаже появилось на сайте ОАО «РЖД»

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Площадь участка — 7208 кв. м

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В Первомайском районе Новосибирска на улице Героев Революции компания ОАО «РЖД» выставила на продажу земельный участок площадью 7208 кв. м. За него просят 49,6 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сейте организации.

— Участок находится в развитом районе города с оживленной инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой. Участок ровный, прямоугольный, территория засажена соснами. Коммуникации по границе: электричество, газ, центральные вода и канализация, — говорится в сообщении.

По соседству с участком расположена городская больница

По соседству с участком расположена городская больница

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По соседству с участком расположены городская больница, учебные учреждения, парки, река Иня с оборудованным пляжем, автобусные остановки и ж/д станция Первомайская.

Корреспондент НГС направил запросы в ОАО «РЖД» и мэрию Новосибирска. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее в Новосибирске на продажу выставили землю под бывшей новосибирской телестанцией «Мир» за 140 миллионов.

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