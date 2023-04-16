В Первомайском парке выставили на продажу земельный участок за 49,6 миллиона рублей

В Первомайском районе Новосибирска на улице Героев Революции компания ОАО «РЖД» выставила на продажу земельный участок площадью
— Участок находится в развитом районе города с оживленной инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой. Участок ровный, прямоугольный, территория засажена соснами. Коммуникации по границе: электричество, газ, центральные вода и канализация, — говорится в сообщении.
По соседству с участком расположены городская больница, учебные учреждения, парки, река Иня с оборудованным пляжем, автобусные остановки и ж/д станция Первомайская.
Корреспондент НГС направил запросы в ОАО «РЖД» и мэрию Новосибирска. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее в Новосибирске на продажу выставили землю под бывшей новосибирской телестанцией «Мир» за 140 миллионов.