Голая Ким Бэйсингер и лечение алкоголиков лазером: что продавали новосибирцам 30 лет назад — беспредельная реклама 90-х

Можете ли вы сегодня купить дом у метро «Гагаринская» или вложить деньги под 700% годовых? Мечта. Почти 30 лет назад для новосибирцев это была реальность. По крайней мере через призму газетной рекламы. Добавьте в этот коктейль экстрасенсов всех мастей и невообразимое количество импортных товаров и перед вами — Новосибирск образца 1994 года, где практически всё покупается и всё продается. Корреспондент НГС Павел Тиунов с головой окунулся в торговое безумие и беспредельный маркетинг
Дивиденды сахаром и 700% годовых
Больше половины рекламного места на страницах газет в 1994 году отданы разномастным финансовым конторам, у которых (сложилось впечатление) одна задача — любым способом выудить у читателя его «кровные».
Гвоздь каждого номера — компания «Хопер-инвест», которая навязчиво предлагала покупать свои акции. «Ценные» бумаги можно было приобрести за наличные, а также обменять на приватизационные чеки. Акционерам обещали розыгрыш автомобилей «Ока» и «Москвич» в лотерею, цветные телевизоры, скидки на продукты в фирменных магазинах. Иллюстрировали обещания счастливые лица Александра Цекало и Лолиты.
«Хопер-инвест» схлопнулся в 1997 году, когда его официально признали финансовой пирамидой. Обмануто более 4 миллионов вкладчиков по всей стране, ущерб составил более 500 миллиардов рублей. Несколько организаторов пирамиды скрылись в Израиле, двое были осуждены на 8 лет и 4 года колонии общего режима соответственно.
Неизвестные дельцы продавали акции сразу нескольких предприятий: транснациональной компании «Гермес-Союз», Всероссийского автомобильного альянса, неведомой компании «Олби-Дипломат» и Сибирского торгового банка. Те же люди скромно пытались сбагрить автомобильные шины для «Волги». Недорого.
«Российский промышленно-финансовый центр» предлагал новосибирцам вклады под 500% годовых. На что пойдут деньги доверчивых граждан, особенно никто не скрывал: параллельно проводили конкурс среди строительных компаний, «нуждающихся в финансировании строительства жилья».
Если «Роспромфин», обещая сумасшедшую прибыль, хотя бы потратился на рекламу, то владельцы фирмы «Анпэкс» обошлись более скромным объявлением. При этом у них ставка зашкаливала под 700%. Сегодня в таком темпе растут долги по микрокредитам.
Финансовые воротилы в
Те, кто испытывал проблемы с наличными, обещали дивиденды натурпродуктом. Новосибирский сахарный завод предлагал приобрести акции предприятия под гарантию получать 63 кг сахара каждый год.
Бизнесмены не обходили стороной пенсионеров. Фонды обещали пенсионерам «безбедную старость», «тугой кошелек» и «отдых на Черноморском побережье». Всего лишь нужно было приобрести полис с первоначальным взносом не меньше суммы минимальной заработной платы.
Дом на метро «Гагринская» и детский сад в аренду
Рынок недвижимости тоже не стоял на месте. Не зря старейшие риелторские агентства образовались в Новосибирске именно в середине
Вот продавался целый дом на станции метро «Гагаринская». Практически центр Новосибирска и всего 6 млн рублей. Тот же продавец, например, выставил цену на дом в центре Сокура вдвое дороже. Вообще у этого торговца было много вариантов различных сделок: обмен на квартиры, автомобили — яркий пример активного предпринимательства, но что-то подсказывает небезопасного для покупателя.
«Русский народный банк» сдавал в аренду бывший детский сад на 10 лет. Похоже, банкиры отхватили здание в разгар приватизации и искали варианты, как на нем заработать.
Певопроходцы в области долевого строительства жилья оттуда — из
— Вы можете внести пай гаражом, дачей, домом в деревне, овощехранилищем, автомобилем. Как отдельный вариант рассмотрим предложение о взносе вашей квартирой. Сегодня вы сдаете свою квартиру в «Новосибирскжилинвест», а через полтора года получаете квартиру большей площади или в престижном районе города, — говорится в объявлении.
Гарантами сделки должны были выступать Комитет по управлению имуществом мэрии, Ассоциация руководителей предприятий Сибири и Сибирский банк.
Лечить лазером алкоголиков и эрогенные зоны
Не удивительно, что на фоне подобных сделок у новосибирцев могло пошатнуться здоровье.
Специалисты «Клиники 1001» умели бороться с алкоголизмом с помощью лазера и таинственного американского препарата — настолько универсального, что он вдобавок помогал бросить курить и похудеть.
Мужское здоровье напрямую зависело от того, принимает ли сибиряк «Биопотенцеры» или нет. Это универсальный препарат, который волшебным образом помогал и женщинам тоже.
«Добрый колдун из Хабаровска» Леонид Пугачев — потенциальная звезда «Битвы экстрасенсов», если бы ее снимали 30 лет назад. Параллельно с ним паранормальные услуги предлагала ясновидящая Ивэна.
— Лечу импотенцию, испуг, снимаю сглаз. Активизирую эрогенные зоны. За умеренную плату, — говорилось в объявлении.
В 94-м году выходила в свет целая публикация, как журналист ходил на прием к Ивэне. По его словам, в подъезде к экстрасенсу выстраивалась длинная очередь из клиентов, которая растягивалась на несколько этажей.
Гороскопы слушали по телефону. Но нужно было внимательно следить за тем, какой номер набираешь. Нередко жаждущие прогнозов звонили в США, Мексику, страны Карибского бассейна, а затем получали сумасшедшие счета за международные переговоры.
Голая Ким Бэйсингер и школа моделей
Досуг никто не отменял. На фоне видеосалонов, где крутили голливудские боевики, выжить пытались новосибирские кинотеатры. Прокатчики при этом делали оригинальные маркетинговые ходы.
В течение первых недель проката триллера «Ледяная страсть» с Ким Бэйсингер в главной роли среди зрителей устраивали лотереи. Можно было выиграть средство по уходу за волосами.
Рекламу подхватили местные СМИ и для привлечения внимания опубликовали фото голой Ким из журнала Playboy.
Новосибирцам, впечатленным фигурами голливудских звезд, предлагали отдавать дочерей в школы манекенщиц. Одними из самых настойчивых были представители школы Людмилы Силютиной. Они устраивали просмотры для девушек в возрасте 15–21 года и не ниже 172 см ростом, обещая контракт с американским агентством. Для пущей важности в просмотре участвовал американский фотограф — некий Стив Шмитт.
— Дорогие мамы и папы! Педагоги помогут девушкам побороть робость и стеснение и сделают эту встречу интересной и полезной для них, — говорится в объявлении.
Наконец, товары для интимных утех. Мало кто знает, но в Новосибирске работал магазин «Интим» и, по словам журналистов, более чем успешно.
— Магазин пользуется в Новосибирске большой популярностью. Неприятное известие для завсегдатаев: новая партия «предметов интимной гигиены» застряла на Урале. Где-то в районе Кургана возникли неприятности с таможней. Таможенникам тоже нравится... — говорится в заметке.
Продакт-плейсмент в ленте новостей. Не иначе.
Месяц назад мы обрисовали жизнь Новосибирска в 1993 году — пыль, убийства и рост цен каждый день. Читатели НГС нашли много параллелей с тем, что происходит сегодня.