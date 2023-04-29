Голая Ким Бэйсингер и лечение алкоголиков лазером: что продавали новосибирцам 30 лет назад — беспредельная реклама 90-х

Дивиденды сахаром и 700% годовых

Больше половины рекламного места на страницах газет в 1994 году отданы разномастным финансовым конторам, у которых (сложилось впечатление) одна задача — любым способом выудить у читателя его «кровные».



Гвоздь каждого номера — компания «Хопер-инвест», которая навязчиво предлагала покупать свои акции. «Ценные» бумаги можно было приобрести за наличные, а также обменять на приватизационные чеки. Акционерам обещали розыгрыш автомобилей «Ока» и «Москвич» в лотерею, цветные телевизоры, скидки на продукты в фирменных магазинах. Иллюстрировали обещания счастливые лица Александра Цекало и Лолиты.

