«На тысячу набрала цветов сыночку своему любименькому»: как новосибирцы провели на кладбищах родительский день — репортаж

Для многих жителей Новосибирска утро 25 апреля выдалось непростым — на этот день выпал православный праздник Радоница, и верующие отправились на городские кладбища, чтобы навести порядок на могилах своих близких и помянуть усопших. Корреспонденты НГС поехали на Клещихинское кладбище в Ленинском районе, пообщались с посетителями и выяснили — что делают и какие традиции они чтут на родительский день.
Квест на выносливость
Такси я вызвала из дома, с площади Маркса, в 9 утра. Наивно надеялась избежать сильных пробок и проскочить, когда уже все проедут. Фотокорреспондент выехала на собственном авто с Троллейного жилмассива. Итог оказался предсказуем. Мы обе встали в глухую пробку, которая отняла примерно по 40 минут из жизни. Затор начался от остановки «Кирзаводская» и тянулся до Хилокского кольца. Местные говорят: пробки тут — обычное явление, но опытный таксист поясняет — они, конечно, есть, и регулярно, но именно сегодня — настоящий коллапс.
— Вон «Газель» с цветами едет, вон машины — вся эта толпа — на кладбище [едет], — объяснил водитель по имени Шухрат.
Мне повезло: таксист оказался знатоком города — на Троллейной провез меня по дворам, благодаря чему получилось срезать пару километров затора. Еще один сложный участок дороги уже на подъезде к Хилокскому рынку он умело объехал по частному сектору. Таким образом, нам удалось добраться до места немного быстрее моей коллеги.
— Я тут уже много лет, работаю в такси давно. Таксист должен знать все места, должен знать, как проехать, где срезать. А иначе какой же ты таксист? — объясняет мужчина.
На главном входе к кладбищу дежурят сотрудники ГИБДД, никого на машинах не пускают. К ним подходят растерянные торговцы Хилокского рынка и интересуются, как им проехать на него.
Тем временем весь поток людей, стоявший с нами в пробке, выгружается из автобусов и машин и направляется в сторону погоста. В основном среди посетителей — пожилые женщины, но и молодых достаточно. Кто-то едет на велосипеде, кто-то идет с большими сумками и авоськами, на пути замечаю мужчину, укутанного в одеяло. Часть толпится возле точек с искусственными цветами. На мой вопрос, хорошо ли их покупают, торговцы грустно вздыхают.
— В прошлые субботу и воскресенье народу было больше. А вообще, не то время сейчас настало. Лет пять назад люди хорошо цветы брали, а сейчас все закупаются на барахолках, в магазинах, а мы тут просто стоим, если честно вам сказать, — признается уличный продавец Марина и дает мне бесплатно новые рабочие перчатки веселой расцветки. Женщина заметила, что я сильно замерзла на пронизывающем ветру.
Одна из покупательниц поделилась лайфхаком — цветы лучше покупать на входе, а не на территории кладбища.
— Цветы покупаем тут же, на кладбище. Кстати, на входе они дешевле, а там, в глуби, дороже. Однажды с сестрой пошли, она предложила вначале купить, а я не захотела на ветру с ними таскаться через всё кладбище. А прошли вглубь — там они уже дороже. Сестра мне говорит: «Я ж тебе говорила…» Теперь только на входе всегда берем, — рассказала сибирячка Галина.
Направляюсь дальше. На проходной стоят несколько промоутеров — раздают рекламные буклеты, в которых предлагают всевозможные ритуальные услуги: от копки могил до изготовления памятников. Некоторые прохожие посмеиваются, оценив современный маркетинговый ход, другие возмущаются.
— Себе памятник закажи, нам не надо, — психует женщина, оттолкнув листовку.
Кругом кружат не то цыгане, не то граждане из ближнего зарубежья — толпятся женщины в платках и длинных юбках с большими сумками, дети с протянутыми руками пристают к прохожим. Некоторые сердобольные сыплют им пригоршни конфет и других сладостей, другие настороженно напрягаются и крепче держат в руках сумки и кошельки.
— Вот бесстыжие. Приходят сюда, побираются. Совсем совести нет, — возмущается проходящий мимо такой компании пенсионер.
У памятника актрисе Екатерине Савиновой, сыгравшей знаменитую Фросю Бурлакову в кинокартине «Приходите завтра», встречаемся с фотокорром — она тоже победила пробку. Направляемся к верующим, которые уже разбрелись по оградкам, где похоронены их близкие. И если на основной дороге чистота и асфальт, то любой поворот в сторону — лотерея. Легко можно угодить в грязевое месиво.
Грустный повод
Замечаем на дороге женщину с большим букетом из искусственных цветов.
— Мы всегда сюда ходим на родительский день, сегодня принято ходить и поминать. У меня здесь сын и папа похоронены. Хожу на кладбище и зимой, и летом. Оставляю конфеты, цветы. На тысячу набрала цветов сыночку своему любименькому. 9 лет, как его уже нет, — с грустью говорит Светлана Щедрова.
Рядом у заросшей могилки копошится пожилая худенькая женщина в светлой куртке — орудует веником. Подходим, знакомимся.
— Каждый год прихожу на родительский день (Радоницу), на День Победы, на Троицу и на уборку осенью. Зимой не хожу — мне ведь уже 86 лет. Особенно этой зимой болела очень, а весной немного полегче стало — пошла. До Хилокского доехала, а дальше пешком. Прихожу сюда к мужу, он — участник Великой Отечественной войны, рано умер. Через дорогу недалеко, в минутке ходьбы, похоронены сын и мама, рядом брат. Всех сегодня навещу, — говорит Галина Егоровна и желает нам удачи во всех начинаниях.
Семья — пожилая мать и двое взрослых сыновей — сидят, отдыхают в беседке.
— Пробки такие были, мы решили прогуляться. Только вот устали уже, ноги не идут, сели отдохнуть, — объясняет Галина Ивановна.
Женщина рассказала, что вместе с детьми они ходят на могилку к погибшему мужу и другим родственникам.
— Тут еще отец похоронен, сестра мужа, много родных. До всех даже дойти не успеваем иной раз. Но кладбище в нормальном состоянии, чистят его. Мы за могилками родных тоже следим — убираем, конфетки кладем, цветочки меняем, — объясняет сибирячка.
На другой стороне дороги — активная компания — семья Серооковых. Жена и дети усопшего часто посещают его могилу. Она ухожена, вся в цветах, пасхальных куличах и конфетах. Родственники рассказывают, что также навещают могилы бабушки и дяди.
— Алкоголем не поминаем, папа не любил. Конфеты, булочки, блины — пожалуйста. Вот и вы нашими блинчиками угоститесь, — говорят они и дают нам кулек со сладостями.
Благодарить за такое не принято, вежливо прощаемся и уходим.
По дороге идет сибирячка. По словам женщины, она очень устала и вымоталась за утро — цены на такси в родительский день резко взлетели, а специальные автобусные маршруты, которые сегодня курсируют по кладбищам, она и ее сестра не нашли.
— Ходим с сестрой на могилку к ее мужу. Хотели на такси поехать, но они задрали ценник до 400 рублей. Ужас как подорожало. А идти далеко. Обещали автобус, который везет на само кладбище, но мы его не нашли нигде. Заплатили бы, но не 400 же рублей, — возмущается Татьяна.
На другой стороне замечаем одинокую пожилую женщину — она старательно протирает памятник, на котором изображена молодая девушка. Только подойдя ближе и увидев дату рождения на надгробии, понимаем — возможно, тут похоронена ее мама. Уже у самой ограды замечаем, что женщина вся в слезах. С чувством легкой неловкости начинаю диалог.
— Каждый год прихожу сюда на Троицкую субботу, на все другие субботы поминальные. А когда только ушли [из жизни ее близкие], вообще каждую субботу ходили. У меня все тут лежат — мама, сын, внук… В ту субботу ездили на машине, а сейчас не пустили — пошла одна пешком, — объясняет она и начинает плакать.
— Не плачьте, пожалуйста, такое в жизни с каждым может случиться, — пытаемся успокоить ее, но плохо получается.
— Да я всё понимаю, царствие им небесное, — говорит женщина и начинает плакать еще сильнее, а мы смущенно отходим и возвращаемся к машине.
Радоницу, или родительский день, православные христиане празднуют на девятый день после Пасхи. В этот день принято посещать кладбища и поминать усопших.
Ранее НГС писал о том, что на Троллейной собралась длинная пробка на подъезде к кладбищу.