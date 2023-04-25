«На тысячу набрала цветов сыночку своему любименькому»: как новосибирцы провели на кладбищах родительский день — репортаж

Грустный повод

Замечаем на дороге женщину с большим букетом из искусственных цветов.



— Мы всегда сюда ходим на родительский день, сегодня принято ходить и поминать. У меня здесь сын и папа похоронены. Хожу на кладбище и зимой, и летом. Оставляю конфеты, цветы. На тысячу набрала цветов сыночку своему любименькому. 9 лет, как его уже нет, — с грустью говорит Светлана Щедрова.



Рядом у заросшей могилки копошится пожилая худенькая женщина в светлой куртке — орудует веником. Подходим, знакомимся.



— Каждый год прихожу на родительский день (Радоницу), на День Победы, на Троицу и на уборку осенью. Зимой не хожу — мне ведь уже 86 лет. Особенно этой зимой болела очень, а весной немного полегче стало — пошла. До Хилокского доехала, а дальше пешком. Прихожу сюда к мужу, он — участник Великой Отечественной войны, рано умер. Через дорогу недалеко, в минутке ходьбы, похоронены сын и мама, рядом брат. Всех сегодня навещу, — говорит Галина Егоровна и желает нам удачи во всех начинаниях.