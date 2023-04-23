Магнитная буря приближается к Новосибирску — когда ее ждать

Завтра, 24 апреля, Новосибирск накроет магнитная буря. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — ранее объяснил НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
В начале, середине и конце дня 24 апреля, магнитосфера будет возбужденной. Магнитная буря ожидается в период между 06:00 и 15:00.
Специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин также рассказывал, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей:
— Что касается влияния на здоровье, действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных.
При этом заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина говорила, что головная боль и другие неприятные симптомы, которые люди списывают на магнитные бури или изменение погоды, на самом деле возникают по другим причинам.
— Исследования, в том числе по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье. Известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней (МКБ), данных о метеочувствительности и метеозависимости там нет.
Тем, кто считает себя метеочувствительным, специалисты рекомендуют обращаться к врачам, чтобы выяснить точную причину.
Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.