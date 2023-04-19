Мэрия назвала подрядчика, который построит мусороперерабатывающий завод в Новосибирске

В Новосибирске нашли подрядчика для строительства левобережного комплекса по переработке твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— Завершилось рассмотрение конкурсных предложений двух предприятий на право заключения концессионных соглашений. Наибольшее количество баллов получило предприятие МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство», — говорится на сайте мэрии.
По данным муниципалитета, предприятие предложило лучшие условия реализации проекта в сравнении с другими участниками.
Когда начнется строительство объекта и сколько на него потратят, на сайте мэрии не уточняется. Журналист НГС направил запрос в муниципалитет для комментария.
Ранее в мэрии Новосибирска назвали условия закрытия Гусинобродского и Левобережного мусорных полигонов.