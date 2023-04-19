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Мэрия назвала подрядчика, который построит мусороперерабатывающий завод в Новосибирске

Цена будущего объекта и сроки строительства не уточняются

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Победитель торгов лучшие условия реализации проекта

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В Новосибирске нашли подрядчика для строительства левобережного комплекса по переработке твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Завершилось рассмотрение конкурсных предложений двух предприятий на право заключения концессионных соглашений. Наибольшее количество баллов получило предприятие МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство», — говорится на сайте мэрии.

По данным муниципалитета, предприятие предложило лучшие условия реализации проекта в сравнении с другими участниками.

Когда начнется строительство объекта и сколько на него потратят, на сайте мэрии не уточняется. Журналист НГС направил запрос в муниципалитет для комментария.

Ранее в мэрии Новосибирска назвали условия закрытия Гусинобродского и Левобережного мусорных полигонов.

МусорМусороперерабатывающий комплексНовосибирск
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