В России отказались от очного шествия «Бессмертного полка» — ждать ли отмены в Новосибирске

В 2023 году в России не будут проводить традиционное очное шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутата Государственной думы РФ Елену Цунаеву. В мэрии Новосибирска заявили, что в городе мероприятие пока не отменили.
— К сожалению, у нас еще нет никакой официальной информации, поэтому мы ждем. Пока комментировать не можем, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов также сообщил НГС, что пока информации об отмене нет.
Как сообщила агентству ТАСС Елена Цунаева, ряд регионов России отказался от проведения акции «в силу угрозы», в частности, Республика Крым.
— Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты, — уточнила специалист.
Отмечается, что желающие поучаствовать в акции могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, автомобилях и на сайте акции.
В середине апреля сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» состоится по улицам Новосибирска после парада Победы 9 Мая. Маршрут акции должен пройти по Красному проспекту от дома № 3 на Октябрьской магистрали до Дома офицеров. О том, как в Новосибирске планируется отметить День Победы, читайте в материале.