В России отказались от очного шествия «Бессмертного полка» — ждать ли отмены в Новосибирске

В середине апреля сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» состоится по улицам Новосибирска после парада Победы 9 Мая. Маршрут акции должен пройти по Красному проспекту от дома № 3 на Октябрьской магистрали до Дома офицеров. О том, как в Новосибирске планируется отметить День Победы, читайте в материале.