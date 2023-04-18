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В России отказались от очного шествия «Бессмертного полка» — ждать ли отмены в Новосибирске

По данным СМИ, очное шествие не состоится в городах России в 2023 году

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Официальная информация об отмене проведения акции властям Новосибирска не поступала

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В 2023 году в России не будут проводить традиционное очное шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутата Государственной думы РФ Елену Цунаеву. В мэрии Новосибирска заявили, что в городе мероприятие пока не отменили.

— К сожалению, у нас еще нет никакой официальной информации, поэтому мы ждем. Пока комментировать не можем, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов также сообщил НГС, что пока информации об отмене нет.


Как сообщила агентству ТАСС Елена Цунаева, ряд регионов России отказался от проведения акции «в силу угрозы», в частности, Республика Крым.

— Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты, — уточнила специалист.

Отмечается, что желающие поучаствовать в акции могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, автомобилях и на сайте акции.

В середине апреля сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» состоится по улицам Новосибирска после парада Победы 9 Мая. Маршрут акции должен пройти по Красному проспекту от дома № 3 на Октябрьской магистрали до Дома офицеров. О том, как в Новосибирске планируется отметить День Победы, читайте в материале.

Бессмертный полкДень ПобедыНовосибирск
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