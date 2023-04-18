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Пара из Хабаровска решила покурить в туалете самолета — к борту в Толмачево вызвали полицию

И мужчину, и женщину оштрафовали

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Курение запрещено в самолетах, но пара проигнорировала это правило

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В Новосибирске оштрафовали двух пассажиров рейса Хабаровск — Новосибирск. Мужчина и женщина 36 и 37 лет курили электронные сигареты в туалете самолета.

Экипаж вызвал транспортную полицию к борту.

— Были составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.24 «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», которые уже рассмотрены, а правонарушители оштрафованы, — объяснили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

В середине февраля в Сочи на борту самолета задержали пьяного дебошира. Он размахивал руками, матерился и угрожал полицейским.

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