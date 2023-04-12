В Новосибирске создадут два мурала с изображением Юрия Кондратюка и Анны Кикиной — где они появятся

Два огромных мурала появятся на стенах дома, который расположен рядом со снесенным домом-музеем основоположника космонавтики Юрия Кондратюка. Об этом НГС рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Действительно, через год появятся два мурала к открытию музея Кондратюка. Будут изображены портреты Юрия Кондратюка и Анны Кикиной, — пояснила Анна Терешкова.
По словам вице-мэра, уже сейчас идут переговоры с жителями, чтобы получить их разрешение на создание изображений на фасадах.
1 апреля 2023 года городские власти объявили о начале реконструкции мемориального музея Кондратюка, а уже 7-го числа здание сровняли с землей. По словам властей, на этом месте постоят новое здание для музея.