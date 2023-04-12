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В Новосибирске создадут два мурала с изображением Юрия Кондратюка и Анны Кикиной — где они появятся

Власти уже ведут переговоры с жильцами домов, где появятся граффити

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Граффити появятся через год

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Два огромных мурала появятся на стенах дома, который расположен рядом со снесенным домом-музеем основоположника космонавтики Юрия Кондратюка. Об этом НГС рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Действительно, через год появятся два мурала к открытию музея Кондратюка. Будут изображены портреты Юрия Кондратюка и Анны Кикиной, — пояснила Анна Терешкова.

По словам вице-мэра, уже сейчас идут переговоры с жителями, чтобы получить их разрешение на создание изображений на фасадах.

1 апреля 2023 года городские власти объявили о начале реконструкции мемориального музея Кондратюка, а уже 7-го числа здание сровняли с землей. По словам властей, на этом месте постоят новое здание для музея.

Анна КикинаЮрий КондратюкМуралНовосибирск
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