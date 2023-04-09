Там наркоманы или бордель? Почему окна светятся фиолетовым цветом — простое объяснение

Замечали, что вечером окна некоторых квартир светятся фиолетовым? В последний месяц их стало в разы больше, чем было зимой. Несмотря на то что фиолетовые окна не редкость, не все знают, почему они появляются. Кто-то подозревает хозяев светящихся квартир в незаконном выращивании марихуаны, а некоторые думают, что это начало какого-то флешмоба. Самые веселые вопросы наши коллеги из Е1.RU собрали в видео, которое опубликовано чуть выше (там же простое объяснение этого явления).
А здесь оставляем ответ: окна массово начинают светиться фиолетовым, когда садоводы готовятся к дачному сезону. Такой спектр свойственен для фитоламп, которые используют для досвечивания рассады (в некоторых регионах световой день не сильно продолжительный и растениям нужно помогать развиваться).
Как правильно подсвечивать рассаду и почему ее нельзя ставить к окну, читайте тут. А из этой статьи вы узнете, стоит ли покупать фитолампы и что будет с томатами и огурцами без дополнительного света.