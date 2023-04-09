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Там наркоманы или бордель? Почему окна светятся фиолетовым цветом — простое объяснение

В последнее время цветных квартир стало заметно больше

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Прохожие подозревают хозяев таких квартир в чем-то незаконном, но волноваться не стоит

Видео: Городские порталы

Замечали, что вечером окна некоторых квартир светятся фиолетовым? В последний месяц их стало в разы больше, чем было зимой. Несмотря на то что фиолетовые окна не редкость, не все знают, почему они появляются. Кто-то подозревает хозяев светящихся квартир в незаконном выращивании марихуаны, а некоторые думают, что это начало какого-то флешмоба. Самые веселые вопросы наши коллеги из Е1.RU собрали в видео, которое опубликовано чуть выше (там же простое объяснение этого явления).

А здесь оставляем ответ: окна массово начинают светиться фиолетовым, когда садоводы готовятся к дачному сезону. Такой спектр свойственен для фитоламп, которые используют для досвечивания рассады (в некоторых регионах световой день не сильно продолжительный и растениям нужно помогать развиваться).

Светящихся квартир становится больше в марте

Светящихся квартир становится больше в марте

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Как правильно подсвечивать рассаду и почему ее нельзя ставить к окну, читайте тут. А из этой статьи вы узнете, стоит ли покупать фитолампы и что будет с томатами и огурцами без дополнительного света.

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ОкнаСветОсвещениеПодсветкаРассадаФитолампа
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