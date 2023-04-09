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В Новосибирске снова пошел снег в апреле. Смотрим, как город справляется с заметенными улицами, — 10 фото

На улицах города собрались небольшие сугробы

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Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Сибирь возвращается зима

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В Новосибирске снова пошел снег в апреле, замело дороги и тротуары, а жителям города пришлось достать теплую одежду и шапки. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в ближайшие два дня.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как Новосибирск справляется с апрельским снегопадом — публикуем 10 фотографий с заваленных снегом улиц.

На заваленной снегом скамейке сидеть будет неудобно, да и навряд ли кто-то решится сесть на них

На заваленной снегом скамейке сидеть будет неудобно, да и навряд ли кто-то решится сесть на них

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Глыбы снега еще не вывезли с улиц города

Глыбы снега еще не вывезли с улиц города

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Новосибирцам пришлось достать теплые вещи и шапки

Новосибирцам пришлось достать теплые вещи и шапки

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Снегом завалило тротуары, машины и дороги

Снегом завалило тротуары, машины и дороги

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По данным синоптиков, снег стоит ожидать в ближайшие два дня

По данным синоптиков, снег стоит ожидать в ближайшие два дня

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На дорогах собирается немного снега, водителям стоит быть аккуратнее

На дорогах собирается немного снега, водителям стоит быть аккуратнее

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Сезон самокатов уже начался в городе, но в снегопад на них лучше не кататься

Сезон самокатов уже начался в городе, но в снегопад на них лучше не кататься

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Тротуары засыпало тонким слоем снега, идти по нему легко, кое-где жители примяли снег

Тротуары засыпало тонким слоем снега, идти по нему легко, кое-где жители примяли снег

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Ветки деревьев украсил снежный покров

Ветки деревьев украсил снежный покров

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Вечером 7 апреля выпал первый апрельский снег. Тогда резко выросли цены на такси, в среднем ценник за поездку увеличился в два раза.

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