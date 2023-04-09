В Новосибирске снова пошел снег в апреле. Смотрим, как город справляется с заметенными улицами, — 10 фото

В Новосибирске снова пошел снег в апреле, замело дороги и тротуары, а жителям города пришлось достать теплую одежду и шапки. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в ближайшие два дня.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как Новосибирск справляется с апрельским снегопадом — публикуем 10 фотографий с заваленных снегом улиц.
Вечером 7 апреля выпал первый апрельский снег. Тогда резко выросли цены на такси, в среднем ценник за поездку увеличился в два раза.