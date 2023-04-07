«За пару минут стоимость выросла вдвое»: цены на такси в Новосибирске резко поднялись во время снегопада

В Новосибирске вечером 7 апреля резко выросли цены на такси — в это время в городе начался снегопад. Как сообщают читатели НГС, в среднем ценник за поездку увеличился в два раза.
— Регулярно езжу из центра с улицы Ленина домой в Горский микрорайон за
А чтобы уехать с левого берега в Академгородок, придется заплатить свыше 1000 рублей.
Предупреждения о росте цен появились и в самих приложениях.
— Цена сильно выросла. Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — такое сообщение показывает «Яндекс Go».
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, к Новосибирску приближается кратковременное похолодание. На выходных в пригороде температура может опуститься до -14 градусов, снег продлится до 9 апреля.