«За пару минут стоимость выросла вдвое»: цены на такси в Новосибирске резко поднялись во время снегопада

— Цена сильно выросла. Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — такое сообщение показывает «Яндекс Go».



По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, к Новосибирску приближается кратковременное похолодание. На выходных в пригороде температура может опуститься до -14 градусов, снег продлится до 9 апреля.

