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Тема дняВ Новосибирске пошел первый апрельский снег
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«За пару минут стоимость выросла вдвое»: цены на такси в Новосибирске резко поднялись во время снегопада

По прогнозам синоптиков, снег в городе будет идти два дня

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В приложении появилось предупреждение о росте цен

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В Новосибирске вечером 7 апреля резко выросли цены на такси — в это время в городе начался снегопад. Как сообщают читатели НГС, в среднем ценник за поездку увеличился в два раза.

— Регулярно езжу из центра с улицы Ленина домой в Горский микрорайон за 350–400 рублей, сегодня буквально за пару минут та же цена взлетела до 700 рублей, — рассказал читатель НГС Максим.

А чтобы уехать с левого берега в Академгородок, придется заплатить свыше 1000 рублей.

По словам читателей, цена увеличилась вдвое

По словам читателей, цена увеличилась вдвое

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Предупреждения о росте цен появились и в самих приложениях.

— Цена сильно выросла. Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — такое сообщение показывает «Яндекс Go».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, к Новосибирску приближается кратковременное похолодание. На выходных в пригороде температура может опуститься до -14 градусов, снег продлится до 9 апреля.

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