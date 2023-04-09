В Новосибирск вернулась зима: снегом замело дороги и тротуары города

9 апреля в Новосибирске выпал снег, замело дороги и тротуары города. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются в первой половине дня.
По данным специалистов Западно-Сибирского гидрометцентра,
10 апреля в Новосибирской области также прогнозируют местами небольшой снег, днем местами дожди, температура ночью может опуститься до -11 градусов, а днем подняться до
11 апреля в области также будет небольшой снег, днем ожидают мокрый снег, ночью температура опустится до
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Сибирь возвращается зима.
— В Сибири — возвращение настоящей зимы… Например, в Абакане, Хакасия, температура в пятницу была 13–15 градусов, в субботу днем уже около ноля, максимальное значение. И так в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале — в Курганской, Челябинской, Свердловской областях. Везде резкое понижение температуры, — передает слова Вильфанда РИА Новости.
Вечером 7 апреля выпал первый апрельский снег.