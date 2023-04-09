СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 82.40
eur 90.29
Тема дняЗабрали тягач Volvo за долги в 4 миллиона
Все новости
Все новости

В Новосибирск вернулась зима: снегом замело дороги и тротуары города

Присылайте нам фотографии заснеженных улиц

2 970

Снег может пойти снова в ближайшие два дня

Поделиться

9 апреля в Новосибирске выпал снег, замело дороги и тротуары города. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются в первой половине дня.

По данным специалистов Западно-Сибирского гидрометцентра, 9 апреля в Новосибирске температура составит от -1 до +1 градуса. Ожидают в первой половине небольшой мокрый снег. Ветер будет западный 6–11 м/с.

10 апреля в Новосибирской области также прогнозируют местами небольшой снег, днем местами дожди, температура ночью может опуститься до -11 градусов, а днем подняться до +11 градусов.

11 апреля в области также будет небольшой снег, днем ожидают мокрый снег, ночью температура опустится до -7 градусов, а днем поднимется до +6 градусов днем.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Сибирь возвращается зима.

— В Сибири — возвращение настоящей зимы… Например, в Абакане, Хакасия, температура в пятницу была 13–15 градусов, в субботу днем уже около ноля, максимальное значение. И так в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале — в Курганской, Челябинской, Свердловской областях. Везде резкое понижение температуры, — передает слова Вильфанда РИА Новости.

По теме

СнегАпрельПогодаСиноптикиСнегопад в апреле
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter