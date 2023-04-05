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Новосибирцы не могут попасть в популярный бар на Ленина — что произошло

Заведение не работает «по техническим причинам»

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Жители Новосибирска не могут попасть в бар Pub-501

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В Новосибирске местные жители не могут попасть в бар Pub-501, расположенный на улице Ленина в Железнодорожном районе города. Как сообщил читатель НГС, вечером 5 апреля заведение не работает «по техническим причинам».

— Затопило канализацией, сотрудники сказали: «Не работаем по техническим причинам», — уточнил читатель НГС.

НГС позвонил в Pub-501 с просьбой сообщить детали происшествия, но в заведении отказались комментировать ситуацию.

В январе в Новосибирске на улице Лескова образовалось озеро из-за засора канализации. Публикуем видео потопа.

КанализацияБарЛенинаЗаведение
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