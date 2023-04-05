Новосибирцы не могут попасть в популярный бар на Ленина — что произошло

В Новосибирске местные жители не могут попасть в бар Pub-501, расположенный на улице Ленина в Железнодорожном районе города. Как сообщил читатель НГС, вечером 5 апреля заведение не работает «по техническим причинам».
— Затопило канализацией, сотрудники сказали: «Не работаем по техническим причинам», — уточнил читатель НГС.
НГС позвонил в Pub-501 с просьбой сообщить детали происшествия, но в заведении отказались комментировать ситуацию.
В январе в Новосибирске на улице Лескова образовалось озеро из-за засора канализации. Публикуем видео потопа.