Озеро на Лескова: огромная лужа разлились во дворе в мороз — машины вмерзают в дорогу

В мороз в Новосибирске на улице Лескова образовалось глубокое озеро из-за засора канализации. Внезапным природным явлением местные жители любуются уже второй день. При этом проблема возникает второй год подряд.
— Эта проблема тянется второй год. Горячая вода идет из-за засора канализации, и никто ничего не хочет решать, — сообщила в редакцию НГС читательница Елена.
Она прислала видео потопа. Он начался еще вчера, 10 января, рано утром и до сих пор продолжается.
Александр Исаков сообщил корреспонденту НГС, что трубы не принадлежат «Горводоканалу», поэтому его специалисты не могут помочь жителям.
— Топит дорогу, которая идет со стороны дома. Через администрацию обратились к собственнику. Сейчас стоит вопрос устранения засора. Мы в низине находимся, и у нас то тепловые сети сбросят воду, то вот это. А дом сдан без ливневой канализации. Всё это течет по поверхности, через дорогу муниципальную. А по ней ходят дети в школу, детский сад, на работу, — перечислил председатель ТСЖ Александр Исаков.
Вчерашнее озеро превратилось в бурную реку.
— Озеро уже пробило себе дорогу и уходит потихоньку дальше вниз. Но часть машин уже приморозило на парковке, — добавил председатель ТСЖ. — Ручей такой идет. Разнообразные у нас природные явления. Говорим: «Вниз по течению происходит то-то и то-то». Как к реке относимся.
Редакция обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
В прошлом году улицу Лескова топило из-за прорыва трубы.