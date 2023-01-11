Озеро на Лескова: огромная лужа разлились во дворе в мороз — машины вмерзают в дорогу

— Озеро уже пробило себе дорогу и уходит потихоньку дальше вниз. Но часть машин уже приморозило на парковке, — добавил председатель ТСЖ. — Ручей такой идет. Разнообразные у нас природные явления. Говорим: «Вниз по течению происходит то-то и то-то». Как к реке относимся.

Редакция обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

В прошлом году улицу Лескова топило из-за прорыва трубы.