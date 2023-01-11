Забил «горячий источник»: что происходит на улице Лескова, которую топит горячей водой — видео с места

На улице Лескова в Новосибирске начали устранять засор канализации, сообщил корреспонденту НГС собственник трубы. «Горячий источник» бьет вот уже второй день.
В итоге во дворе образовались озеро и река. Трубы принадлежат строительной компании «МЕТА».
— Труба принадлежит нам. Сейчас ведутся работы по устранению засора. По затратам ничего сказать не можем пока, — ответили на запрос редакции в компании.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте потопа.
В прошлом году улицу Лескова топило из-за прорыва трубы.