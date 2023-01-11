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Забил «горячий источник»: что происходит на улице Лескова, которую топит горячей водой — видео с места

Собственник трубы заверил, что уже решает проблему

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Жители очень недовольны таким пейзажем

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На улице Лескова в Новосибирске начали устранять засор канализации, сообщил корреспонденту НГС собственник трубы. «Горячий источник» бьет вот уже второй день.

В итоге во дворе образовались озеро и река. Трубы принадлежат строительной компании «МЕТА».

— Труба принадлежит нам. Сейчас ведутся работы по устранению засора. По затратам ничего сказать не можем пока, — ответили на запрос редакции в компании.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте потопа.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александр Ощепков

Из-за горячей воды образовалось озеро

Из-за горячей воды образовалось озеро

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Вода бьет очень активно

Вода бьет очень активно

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Река растеклась в разные стороны

Река растеклась в разные стороны

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Многие машины вода задела

Многие машины вода задела

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Река достаточно бурная получается

Река достаточно бурная получается

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В прошлом году улицу Лескова топило из-за прорыва трубы.

Засор канализацииЗатопило дворКанализацияПотоп
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