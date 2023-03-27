Военных после лечения отказались заселять в гостиницу на новосибирском вокзале — у них нет паспортов

Сотрудники гостиницы на вокзале Новосибирск Главный отказывают в заселении военным, у которых нет паспорта. С ситуацией столкнулись люди, которые после лечения в госпитале собираются уехать из города в свои регионы.
Как объяснили корреспонденту НГС в правительстве области, военные сдают паспорта при поступлении на службу, у них есть только военные документы.
В постановлении РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» указано, что для заселения в гостиницу необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Но военный билет не входит в этот список.
В гостинице уверяют, что подобные инциденты случаются часто, но пойти против постановления РФ и заселить по военному билету они не могут.
— Мы действуем согласно постановлению Российской Федерации, сами ничего не придумываем. Военных сейчас много. При мне был случай, когда пришел мужчина с военным билетом, возмущался, вышел управляющий и сказал, что есть постановление. Мы заселяем по паспорту, иностранных граждан также. Мы выгружаем в МВД данные, а там нужен документ, — рассказали корреспонденту НГС в отеле Smart Hotel KDO, который находится на железнодорожном вокзале Новосибирск Главный.
Факт того, что в Новосибирске есть проблема с заселением военных в гостиницы, НГС подтвердил заместитель министра промышленности и торговли Максим Останин. Он уверен, что сотрудники соблюдали закон, вели себя корректно и разъяснили военному причину отказа.
— Военный билет не заменяет собой паспорт и не может быть предъявлен в качестве документа для заселения в отель. Во избежание таких ситуаций нашим министерством подготовлены обращения в адрес военного комиссариата. Проработан механизм между правоохранительными органами и военными госпиталями, чтобы военные могли беспрепятственно перемещаться после прохождения лечения, — отметил заместитель министра.
Недавно мы писали о том, что участника СВО не пустили в бар, потому что он был в военной форме. Позже в баре извинились за случившееся.