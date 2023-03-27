Военных после лечения отказались заселять в гостиницу на новосибирском вокзале — у них нет паспортов

— Мы действуем согласно постановлению Российской Федерации, сами ничего не придумываем. Военных сейчас много. При мне был случай, когда пришел мужчина с военным билетом, возмущался, вышел управляющий и сказал, что есть постановление. Мы заселяем по паспорту, иностранных граждан также. Мы выгружаем в МВД данные, а там нужен документ, — рассказали корреспонденту НГС в отеле Smart Hotel KDO, который находится на железнодорожном вокзале Новосибирск Главный.