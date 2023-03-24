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Мэрия отклонила предложение ограничить стройку высоток на территории завода «Синар»

Решение приняла комиссия по вопросам внесения изменений в генеральный план города

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Сейчас на территории завода можно строить 30-этажные здания

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Комиссия по вопросам внесения изменений в генеральный план города отказалась от понижения этажности застройки территории фабрики «Синар». Об этом НГС сообщил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Предложение внес в январе 2022 года депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, который уже несколько месяцев не находится в стране. В феврале этого года депутата объявили в розыск.

Как сообщили в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск», депутат предложил ограничить этажность застройки территории до восьми этажей — сейчас там можно строить 30-этажные здания.

— Соседние с «Синаром» дома обеспокоены. Рядом много объектов культурного наследия. Знаменитый стоквартирный дом. Нужна явно соразмерная месту застройка. Например, до восьми этажей, но не 30, как сейчас, — прокомментировал НГС решение комиссии Михаил Рязанцев.

Между тем Михаил Рязанцев уточнил, что депутат также предложил отказаться от строительства спортивного сооружения и детского сада во дворах домов на улицах Трудовой, 7 и Серебренниковской, 4/1 — там находятся хоккейные коробки, за сохранение которых выступали местные жители.

— Поправки были составлены исходя из интересов и предложений жителей. Никто не хочет, чтобы посреди двора вместо привычной хоккейной коробки появился любой капитальный объект. Жители Трудовой дважды отбивали свой двор. В 2013-м и 2021-м, даже после принятия генплана, — уточнил специалист.

Комиссия отклонила оба предложения депутата.

Отметим, в 2021 году на месте хоккейной коробки во дворе на улице Трудовой, 7 в Новосибирске хотели построить магазин. С инициативой выступило городское учреждение спорта.

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