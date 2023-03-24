Мэрия отклонила предложение ограничить стройку высоток на территории завода «Синар»

Комиссия по вопросам внесения изменений в генеральный план города отказалась от понижения этажности застройки территории фабрики «Синар». Об этом НГС сообщил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Предложение внес в январе 2022 года депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, который уже несколько месяцев не находится в стране. В феврале этого года депутата объявили в розыск.