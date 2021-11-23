Строительство магазина во дворе на Трудовой запретили после публикации НГС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал безобразием инициативу построить магазин на месте хоккейной коробки во дворе на улице Трудовой, 7. Во время аппаратного совещания 23 ноября он попросил провести расследование, почему повторилась ситуация с первой попыткой застроить двор.



Видеозапись совещания опубликовал официальный телеграм-канал городских властей «МЭР_и_я». Мэр отметил, что с удивлением узнал о том, что с инициативой выступило городское учреждение спорта.



— Считаю недопустимым никакое строительство в сложившемся микрорайоне, особенно на спортивной площадке, — сказал Анатолий Локоть. — Почему этим занимается так настойчиво МАУ? Я прошу Анну Васильевну (вице-мэра Терешкову. — Прим. ред.) здесь порядок навести. Прошу провести разговоры соответствующие, расследование, почему это повторяется.

