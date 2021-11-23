Строительство магазина во дворе на Трудовой запретили после публикации НГС

Мэр Новосибирска запретил строительство магазина во дворе на Трудовой
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал безобразием инициативу построить магазин на месте хоккейной коробки во дворе на улице Трудовой, 7. Во время аппаратного совещания 23 ноября он попросил провести расследование, почему повторилась ситуация с первой попыткой застроить двор.
Видеозапись совещания опубликовал официальный телеграм-канал городских властей «МЭР_и_я». Мэр отметил, что с удивлением узнал о том, что с инициативой выступило городское учреждение спорта.
— Считаю недопустимым никакое строительство в сложившемся микрорайоне, особенно на спортивной площадке, — сказал Анатолий Локоть. — Почему этим занимается так настойчиво МАУ? Я прошу Анну Васильевну (вице-мэра Терешкову. — Прим. ред.) здесь порядок навести. Прошу провести разговоры соответствующие, расследование, почему это повторяется.
Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной культуры» (ЦСК) исторически учреждено мэрией Новосибирска, сегодня подчиняется Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Договор бессрочного пользования участка, в который входят хоккейная коробка и парковка, согласно выписке ЕГРН, заключен в сентябре 2020 года. Согласно данным официального портала госзакупок, организация трижды в 2018-м объявляла закупку на ремонт хоккейной коробки: два аукциона были отменены, на третий не заявился ни один участник. Ремонт оценивали в 611,69 тысячи рублей.
Как подтвердила первый замглавы администрации Центрального округа Галина Таймасова, подобное обращение по спорному участку — не первое.
— Крайнее обращение, о котором мы говорим, прошло через НГС. К нам поступил запрос от начальника Главного управления архитектуры и градостроительства города Новосибирска Алексея Драбкина высказать ситуацию по Центральному округу. Мы подготовили ответ и считаем нецелесообразным предоставление данной площадки под торговый объект, — заметила она.
По словам Галины Таймасовой, в ремонт и благоустройство спортивной площадки в 2014–2015 годах было вложено по наказам избирателей 384 тысячи рублей.
Начальник Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что обращение в обязательном порядке рассмотрит специальная комиссия и выдаст отказ. Вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова заверила, что ведомство проведет «разбор», почему инициатива была подана без согласования с руководством.
— Это безобразие надо прекратить. Если требуется — наложить взыскание на соответствующих руководителей. Я рассматриваю это нарушением определенным, — заключил Анатолий Локоть.
О том, что на месте хоккейной коробки во дворе жилого дома на улице Трудовой, 7 МАУ ЦСК решило построить магазин, местные жители узнали в пятницу, в понедельник они подготовили обращение к мэру с просьбой исключить возможность строительства на этом месте. В ЦСК всё еще не ответили на запрос НГС.
В 2014 году местные жители добились запрета на строительство на этом месте: компания «МегаТрейд» планировала построить бизнес-центр на месте хоккейной коробки, успев ее разрушить, но прокуратура нашла в стройке нарушения.
Дом на Трудовой, 7 — часть построенного в 1920–1930-х сада-квартала ЖАКТ «Печатник»: предполагалось, что всё пространство внутри квартала будет озелененным, с детскими и спортивными площадками для жителей. НГС подробно рассказывал о проекте и о том, что от него осталось в наши дни.