Колодец, в который упал и чуть не захлебнулся 9-летний мальчик, оказался ничей — ответ мэрии Новосибирска

Колодец, в который провалился 9-летний мальчик, никому не принадлежит. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска.
Инцидент произошел 15 марта. Мальчик возвращался домой с другом после школы вдоль улицы Дмитрия Шмонина в Кировском районе, когда провалился в засыпанный сверху снегом колодец, заполненный водой.
Ребенок смог сам выбраться наружу. Как рассказала корреспонденту НГС его мать, с мальчиком сейчас всё хорошо, он отделался царапиной.
На осмотр места происшествия были отправлены представители администрации Кировского района, «Горводоканала», «Горканализации
— Колодец был на 2/3 заполнен водой. Было принято решение произвести откачку. Со слов присутствующих представителей ресурсоснабжающих организаций и застройщиков, данная коммуникация им не принадлежит. При обращении в МП «Метро МиР» получена информация, что в указанном месте принадлежащих организации подземно-инженерных коммуникаций нет, — ответили на запрос редакции в мэрии Новосибирска.
Колодец закрыли железобетонной плитой. По данным геоинформационной системы MapInfo, указанная коммуникация не обозначена.
— Сейчас проводится работа по установлению принадлежности коммуникации, — объяснили в мэрии. — Контроль за наличием крышек люков смотровых колодцев, содержание их закрытыми и в исправном состоянии с обеспечением их безопасной для транспортных средств и пешеходов эксплуатации возлагается на собственника коммуникации. Сотрудники администрации осуществляют контроль за своевременным закрытием смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций и содержанием прилегающих к ним территорий после выявления таковых.
Следователи начали проверку инцидента.