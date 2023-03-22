Сибирячку увезли из полиции на скорой: перед этим она попала в потасовку в управляющей компании

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне в Новосибирске местная жительница сообщила, что ее избили две женщины из-за того, что она машиной перегородила проезд для других автомобилей. После происшествия полиция начала проверку.