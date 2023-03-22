Сибирячку увезли из полиции на скорой: перед этим она попала в потасовку в управляющей компании

21 марта в Железнодорожном районе Новосибирска местную жительницу увезли на автомобиле скорой помощи из отдела полиции. Это произошло после конфликта в управляющей компании дома, в котором живет женщина.
Информацию об инциденте сообщил водитель скорой помощи. На сайте «Фламп» он оставил отзыв на управляющую компанию «Комфорт-Сервис».
— Забирали на скорой помощи бабушку, которая, с ее слов, пришла в полицию после получения побоев от начальника этой компании, — указано в отзыве на сайте
В разговоре с НГС автор отзыва попросил об анонимности, уточнив, что вызов был вечером около 18 часов в отделение полиции на улице Челюскинцев.
— Я работаю водителем автомобиля скорой помощи. Получили вызов, предварительный диагноз «побои», нужно оказать первую помощь. Врачей вызвала полиция, — рассказал НГС мужчина (попросил не называть имя). — Я спросил врача, что произошло. Женщина вроде бы приличная, и вдруг побои, ее избили.
73-летняя пожилая женщина рассказала врачу свою версию событий, от него подробности узнал водитель скорой. Со слов сибирячки, она пришла в управляющую компанию, чтобы разобраться с платежами, но там произошел конфликт с начальницей организации. После этого якобы ссора переросла в драку. Водитель скорой заметил синяк под глазом у пациентки.
По данным «Контур.Фокуса», ООО Управляющая компания «Комфорт-Сервис» зарегистрировано в Новосибирске, директором организации выступает Валерия Ахременко, соучредителями — Сергей Белкин и Алексей Полушин. На конец 2021 года выручка компании составила 29,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 367 тысяч рублей.
НГС обратился в управляющую компанию «Комфорт-Сервис» с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщила менеджер организации, представившаяся Людмилой, пожилая женщина действительно приходила в УК 21 марта вечером. Информацию об избиении жительницы Новосибирска специалист опровергает.
— Пришла женщина, у бухгалтера по начислениям начала кричать и орать, очень некорректно себя вести. Ее попросили выйти из кабинета, потому что специалисты не могут работать в таком режиме, — сообщила Людмила.
По словам менеджера управляющей компании, после конфликта пожилая женщина укусила одного из специалистов за руку. В результате ссоры на место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые забрали сибирячку из офиса компании.
— Всё происходило в кабинете. Она должница, живет в общежитии. Говорила, что она ненормальная, привлекала к себе внимание. У нас это первый такой инцидент, — рассказала Людмила.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в Новосибирске местная жительница сообщила, что ее избили две женщины из-за того, что она машиной перегородила проезд для других автомобилей. После происшествия полиция начала проверку.