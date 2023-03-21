Полиция начала проверку после нападения двух сибирячек на женщину на улице Степная

Полиция начала проверку после нападения двух сибирячек на женщину в Ленинском районе. Инцидент произошел днем на улице Степная.
— Сегодня в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении местной жительницы, которой были нанесены телесные повреждения. По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Жительница Новосибирска сообщила, что ее днем 21 марта на улице Степной избила прохожая из-за того, что сибирячка автомобилем перегородила проезд для других автомобилей. Об этом пострадавшая написала в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Выходила из аптеки и двигалась к своей машине, как вдруг на меня с криками налетела женщина, обложила матом и принялась наносить удары по голове. Мотивировала она это тем, что автомобиль перегородил проезд. Через какое-то время пришла еще одна девушка, предположительно, дочь нападавшей, и тоже стала наносить удары, — говорится в сообщении.
Ранее 17-летнего подростка избили в электричке в Новосибирской области: обвиняемый ударил его головой в лицо, а после несколько раз — телефоном.