Сибирячка обвинила прохожую в избиении из-за того, что она перегородила машиной проезд для других автомобилей

Жительница Новосибирска сообщила, что ее днем 21 марта на улице Степной избила прохожая из-за того, что сибирячка автомобилем перегородила проезд для других автомобилей. Об этом пострадавшая написала в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Выходила из аптеки и двигалась к своей машине, как вдруг на меня с криками налетела женщина, обложила матом и принялась наносить удары по голове. Мотивировала она это тем, что автомобиль перегородил проезд. Через какое-то время пришла еще одна девушка, предположительно, дочь нападавшей, и тоже стала наносить удары, — говорится в сообщении.
Автор поста уточнила, что ей на помощь пришла женщина, которая вышла из соседнего дома и сказала, что вызовет полицию.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Ранее в Бердске во время прогулки мужчина подошел к ребенку, стащил его с горки во дворе и удерживал. В это время девочка (предположительно, дочь нападавшего) наносила мальчику удары. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.