Сибирячка обвинила прохожую в избиении из-за того, что она перегородила машиной проезд для других автомобилей

— Выходила из аптеки и двигалась к своей машине, как вдруг на меня с криками налетела женщина, обложила матом и принялась наносить удары по голове. Мотивировала она это тем, что автомобиль перегородил проезд. Через какое-то время пришла еще одна девушка, предположительно, дочь нападавшей, и тоже стала наносить удары, — говорится в сообщении.

