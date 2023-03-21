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Тема дняСибирячка обвинила прохожую в избиении
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Сибирячка обвинила прохожую в избиении из-за того, что она перегородила машиной проезд для других автомобилей

По словам пострадавшей, инцидент произошел на Степной

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В региональном МВД проверяют информацию

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Жительница Новосибирска сообщила, что ее днем 21 марта на улице Степной избила прохожая из-за того, что сибирячка автомобилем перегородила проезд для других автомобилей. Об этом пострадавшая написала в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Выходила из аптеки и двигалась к своей машине, как вдруг на меня с криками налетела женщина, обложила матом и принялась наносить удары по голове. Мотивировала она это тем, что автомобиль перегородил проезд. Через какое-то время пришла еще одна девушка, предположительно, дочь нападавшей, и тоже стала наносить удары, — говорится в сообщении.

Автор поста уточнила, что ей на помощь пришла женщина, которая вышла из соседнего дома и сказала, что вызовет полицию.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.

Ранее в Бердске во время прогулки мужчина подошел к ребенку, стащил его с горки во дворе и удерживал. В это время девочка (предположительно, дочь нападавшего) наносила мальчику удары. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.

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