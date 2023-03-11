СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняДвое детей погибли в пожаре
Все новости
Все новости

Мужчина держал, девочка била: полиция проверяет нападение на ребенка в Бердске

Инцидент произошел на детской площадке

1 034

Инцидент произошел в конце февраля

Поделиться

В Бердске во время прогулки мужчина подошел к ребенку, стащил его с горки во дворе и удерживал. В это время девочка (предположительно, дочь нападавшего) наносила мальчику удары. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.

Сообщение об этом разместили в группе «Свидетель.Бердск» во «ВКонтакте».

— Сын гулял во дворе, играли в снежки, попали в девочку случайно, прибежал ее отец, схватил и начал держать ребенка, чтобы девочка его била. Было это 22 февраля около 15:00 в микрорайоне (на Березовой), — рассказали подписчики сообщества.

В пресс-службе регионального МВД корреспонденту НГС сообщили, что проводят проверку.

— В полицию поступило сообщение от законного представителя несовершеннолетнего. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — рассказали в ведомстве.

Ранее 17-летнего подростка избили в электричке в Новосибирской области, обвиняемый ударил его головой в лицо, а после несколько раз — телефоном.

По теме

ИзбилБердскПострадал мальчик
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter