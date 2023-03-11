Мужчина держал, девочка била: полиция проверяет нападение на ребенка в Бердске

В Бердске во время прогулки мужчина подошел к ребенку, стащил его с горки во дворе и удерживал. В это время девочка (предположительно, дочь нападавшего) наносила мальчику удары. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.
Сообщение об этом разместили в группе «Свидетель.Бердск» во «ВКонтакте».
— Сын гулял во дворе, играли в снежки, попали в девочку случайно, прибежал ее отец, схватил и начал держать ребенка, чтобы девочка его била. Было это 22 февраля около 15:00 в микрорайоне (на Березовой), — рассказали подписчики сообщества.
В пресс-службе регионального МВД корреспонденту НГС сообщили, что проводят проверку.
— В полицию поступило сообщение от законного представителя несовершеннолетнего. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — рассказали в ведомстве.
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