«ЧОП и полиция не справляются, а эти уже точно не вывезут»: как читатели НГС отреагировали на создание социальных патрулей для новосибирских ТЦ

В новосибирских торговых центрах с апреля начнут появляться социальные патрули. Специалисты будут обращать внимание на группы подростков и по необходимости общаться с ними. Об этом рассказала детский омбудсмен Надежда Болтенко в своем телеграм-канале.
После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.
Так мнению некоторых читателей НГС, подобная служба будет неэффективна.
— Нужно возвращать ППС. А все эти общественные контроли ни о чем. У них и полномочий-то нет никаких. Будут посланы этими же подростками подальше и надолго, — написал Gordon Shumway.
— Борьба с подростковой преступностью — это целый комплекс мер, занимающий не один год, а не просто пустить дядек с дубиной в ТЦ, чтобы они подростков гоняли. Что это решит? Ну будут опять в подъездах и на детских площадках собираться, еще в большем количестве, чем сейчас. А вот организовать социальную среду так, чтобы подростки хотели развиваться, заниматься чем-то интересным, брали положительный пример — вот это задача сложная, — отметил пользователь под ником Бабкины сказки.
— Сотрудники ЧОП не справляются, полиция не всегда вывозит, а эти, по вашему мнению, смогут побороть подростковую преступность в городе? Что-то сильно сомневаюсь, — написал пользователь под ником 23522.
А многие читатели предложили альтернативные варианты решения проблемы с подростковой преступностью.
— Сделайте бесплатные кружки детям: шахматы, планеризм, авиастроение и др. и не нужно будет патрулей. Детям будет чем заняться в свободное время, — написал Гость.
— Нужно еще создать общественный патруль. Местные жители по графику должны дежурить, — отметил Директор Завода.
— Надо занять детей, организовать бесплатные факультативы, секции и кружки. Даже родители среднего достатка не всегда могут заплатить за доп. образование ребенка. Мы в СССР бесплатно занимались в секциях, — написал Читатель.
Ранее в торговых центрах Новосибирска усилили меры безопасности после сходки «ЧВК Редан» в «Галерее». По всей стране прокатилась волна столкновений подростковых группировок и задержаний.