«ЧОП и полиция не справляются, а эти уже точно не вывезут»: как читатели НГС отреагировали на создание социальных патрулей для новосибирских ТЦ

Так мнению некоторых читателей НГС, подобная служба будет неэффективна.



— Нужно возвращать ППС. А все эти общественные контроли ни о чем. У них и полномочий-то нет никаких. Будут посланы этими же подростками подальше и надолго, — написал Gordon Shumway.



— Борьба с подростковой преступностью — это целый комплекс мер, занимающий не один год, а не просто пустить дядек с дубиной в ТЦ, чтобы они подростков гоняли. Что это решит? Ну будут опять в подъездах и на детских площадках собираться, еще в большем количестве, чем сейчас. А вот организовать социальную среду так, чтобы подростки хотели развиваться, заниматься чем-то интересным, брали положительный пример — вот это задача сложная, — отметил пользователь под ником Бабкины сказки.

