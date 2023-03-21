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Тема дняВ ТЦ Новосибирска появятся социальные патрули
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«ЧОП и полиция не справляются, а эти уже точно не вывезут»: как читатели НГС отреагировали на создание социальных патрулей для новосибирских ТЦ

В регионе сохраняется высокий уровень подростковой преступности

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Многие читатели усомнились в эффективности подобной службы

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В новосибирских торговых центрах с апреля начнут появляться социальные патрули. Специалисты будут обращать внимание на группы подростков и по необходимости общаться с ними. Об этом рассказала детский омбудсмен Надежда Болтенко в своем телеграм-канале.

После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.

Так мнению некоторых читателей НГС, подобная служба будет неэффективна.

— Нужно возвращать ППС. А все эти общественные контроли ни о чем. У них и полномочий-то нет никаких. Будут посланы этими же подростками подальше и надолго, — написал Gordon Shumway.

— Борьба с подростковой преступностью — это целый комплекс мер, занимающий не один год, а не просто пустить дядек с дубиной в ТЦ, чтобы они подростков гоняли. Что это решит? Ну будут опять в подъездах и на детских площадках собираться, еще в большем количестве, чем сейчас. А вот организовать социальную среду так, чтобы подростки хотели развиваться, заниматься чем-то интересным, брали положительный пример — вот это задача сложная, — отметил пользователь под ником Бабкины сказки.

— Сотрудники ЧОП не справляются, полиция не всегда вывозит, а эти, по вашему мнению, смогут побороть подростковую преступность в городе? Что-то сильно сомневаюсь, — написал пользователь под ником 23522.

А многие читатели предложили альтернативные варианты решения проблемы с подростковой преступностью.

— Сделайте бесплатные кружки детям: шахматы, планеризм, авиастроение и др. и не нужно будет патрулей. Детям будет чем заняться в свободное время, — написал Гость.

— Нужно еще создать общественный патруль. Местные жители по графику должны дежурить, — отметил Директор Завода.

— Надо занять детей, организовать бесплатные факультативы, секции и кружки. Даже родители среднего достатка не всегда могут заплатить за доп. образование ребенка. Мы в СССР бесплатно занимались в секциях, — написал Читатель.

Ранее в торговых центрах Новосибирска усилили меры безопасности после сходки «ЧВК Редан» в «Галерее». По всей стране прокатилась волна столкновений подростковых группировок и задержаний.

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