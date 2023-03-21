В ТЦ Новосибирска с апреля появятся социальные патрули

— На заседании рассматривался вопрос по пребыванию детей в торговых центрах, где они проводят всё свое свободное время. В апреле запланировано начало работы социального патруля как дополнительного инструмента, с помощью которого продолжится работа с подростками: понимания их текущих нужд в общении, интересах и увлечениях, — говорится в сообщении.

