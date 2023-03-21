СЕЙЧАС -5°С
Пробки 2/10
usd 77.24
eur 82.37
Тема дняСибирячка обвинила прохожую в избиении
Все новости
Все новости

В ТЦ Новосибирска с апреля появятся социальные патрули

По словам детского омбудсмена, в регионе сохраняется высокий уровень подростковой преступности

365

По словам омбудсмена Надежды Болтенко, подростки слоняются по ТЦ из-за незанятости

Поделиться

В торговых центрах Новосибирска с апреля начнут работать социальные патрули. Они будут обращать внимание на группы подростков и по необходимости общаться с ними. Об этом сообщила детский омбудсмен Надежда Болтенко в своем телеграм-канале.

— На заседании рассматривался вопрос по пребыванию детей в торговых центрах, где они проводят всё свое свободное время. В апреле запланировано начало работы социального патруля как дополнительного инструмента, с помощью которого продолжится работа с подростками: понимания их текущих нужд в общении, интересах и увлечениях, — говорится в сообщении.

Омбудсмен отметила, что в регионе на высоком уровне остается проблема подростковой преступности, а также преступлений против несовершеннолетних. По ее словам, связано это с тем, что дети ничем не заняты вне учебного процесса.

Ранее в торговых центрах Новосибирска усилили меры безопасности после сходки «ЧВК Редан» в «Галерее». По всей стране прокатилась волна столкновений подростковых группировок и задержаний.

ПодросткиПатрульТЦНовосибирскНадежда Болтенко
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter