В ТЦ Новосибирска с апреля появятся социальные патрули

В торговых центрах Новосибирска с апреля начнут работать социальные патрули. Они будут обращать внимание на группы подростков и по необходимости общаться с ними. Об этом сообщила детский омбудсмен Надежда Болтенко в своем телеграм-канале.
— На заседании рассматривался вопрос по пребыванию детей в торговых центрах, где они проводят всё свое свободное время. В апреле запланировано начало работы социального патруля как дополнительного инструмента, с помощью которого продолжится работа с подростками: понимания их текущих нужд в общении, интересах и увлечениях, — говорится в сообщении.
Омбудсмен отметила, что в регионе на высоком уровне остается проблема подростковой преступности, а также преступлений против несовершеннолетних. По ее словам, связано это с тем, что дети ничем не заняты вне учебного процесса.
Ранее в торговых центрах Новосибирска усилили меры безопасности после сходки «ЧВК Редан» в «Галерее». По всей стране прокатилась волна столкновений подростковых группировок и задержаний.