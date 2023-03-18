Новосибирского депутата исключили из Совета отцов — что стало причиной

Как сообщил НГС председатель областного Совета отцов Сергей Майоров, исключение депутата не связано с дракой, в которой тот якобы участвовал. Напомним, предполагается, что депутат избил двух молодых дрифтеров в рабочем поселке Колывань. Сам депутат в ответ написал заявление о том, что его сбили на машине.



— Решающими стали события, которые произошли недавно. Особо не хотелось бы распространяться по данном факту, но хочу дать совет жителям Новосибирска и Новосибирской области, — сказал Сергей Майоров. — При перечислении финансовых средств на личные счета, ИП, ООО, нет гарантий, что деньги пойдут в нужное русло, что ими не злоупотребят. Когда вы перечисляете средства на счет или даете лично в руки человеку, который может и ходит под флагом какой-либо организации и имеет регалии, нет гарантий, что деньги пойдут куда нужно. Лучше взаимодействовать с проверенными организациями, которые публично зарекомендовали себя.

