Новосибирского депутата исключили из Совета отцов — что стало причиной

Депутата Колыванского района Новосибирской области Сергея Заболотского исключили из регионального Совета отцов. Решение организации опубликовано в группе «Союз Отцов Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте». Указано, что народный избранник исключен из совета «за свои дискредитирующие действия по отношению к организации».
— Мы принимаем решительные меры в отношении членов нашего сообщества, нарушающих наши морально-этические принципы, — указано в сообщении.
Как сообщил НГС председатель областного Совета отцов Сергей Майоров, исключение депутата не связано с дракой, в которой тот якобы участвовал. Напомним, предполагается, что депутат избил двух молодых дрифтеров в рабочем поселке Колывань. Сам депутат в ответ написал заявление о том, что его сбили на машине.
— Решающими стали события, которые произошли недавно. Особо не хотелось бы распространяться по данном факту, но хочу дать совет жителям Новосибирска и Новосибирской области, — сказал Сергей Майоров. — При перечислении финансовых средств на личные счета, ИП, ООО, нет гарантий, что деньги пойдут в нужное русло, что ими не злоупотребят. Когда вы перечисляете средства на счет или даете лично в руки человеку, который может и ходит под флагом какой-либо организации и имеет регалии, нет гарантий, что деньги пойдут куда нужно. Лучше взаимодействовать с проверенными организациями, которые публично зарекомендовали себя.
НГС также позвонил депутату с просьбой прокомментировать ситуацию. Получить комментарий народного избранника на момент публикации не удалось.
В конце января стало известно о том, что в новосибирском суде отменили постановление о прекращении уголовного дела в отношении депутата Сергея Мамонтова. Дело о наезде на ребенка хотели отменить из-за примирения сторон.