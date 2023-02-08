Депутат оказался в центре скандала с избиением двух дрифтеров на заправке в Колывани: он тоже написал заявление

— В ходе проверки было установлено, что в указанный день в районном поселке Колывань Новосибирской области на территории автозаправочной станции два молодых человека осуществляли дрифт на легковом автомобиле. В этот момент к ним на автомашине подъехал мужчина и сообщил, что нужно прекратить данные действия, — рассказали полицейские. После этого мужчина (по информации источника НГС, именно он — депутат) пнул автомобиль и избил 22-летнего водителя и его 23-летнего пассажира.