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Депутат оказался в центре скандала с избиением двух дрифтеров на заправке в Колывани: он тоже написал заявление

Стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями

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По данным полицейских, конфликт начался с дрифта на заправке, а закончился — двумя заявлениями

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Колыванские полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта из-за дрифта на заправке в рабочем поселке. По данным источника НГС, одним из участников драки был колыванский депутат от партии «Единая Россия» Сергей Заболотский. Обе стороны написали друг на друга заявления.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, 31 января 2023 года в полицию поступило сообщение из местной больницы о том, что за медицинской помощью обратились двое избитых молодых людей:

— В ходе проверки было установлено, что в указанный день в районном поселке Колывань Новосибирской области на территории автозаправочной станции два молодых человека осуществляли дрифт на легковом автомобиле. В этот момент к ним на автомашине подъехал мужчина и сообщил, что нужно прекратить данные действия, — рассказали полицейские. После этого мужчина (по информации источника НГС, именно он — депутат) пнул автомобиль и избил 22-летнего водителя и его 23-летнего пассажира.

Конфликт, по данным полицейских, получил продолжение 4 февраля. Супруга депутата позвонила в дежурную часть местного отдела МВД и заявила, что ее сбила машина.

— Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции факт наезда на пешехода не подтвердился. В свою очередь, на месте находился один из молодых людей — участник конфликта на автозаправочной станции. Он сообщил, что в его дом незаконно проникли две гражданки, включая заявительницу о ДТП, — рассказали в пресс-службе МВД. — Также возле дома находился гражданин, ранее нанесший телесные повреждения двум молодым людям.

Позже 42-летний депутат и сам написал заявление в полицию. Как прокомментировали в ведомстве, мужчина пожаловался на то, что один из участников конфликта сбил его на машине.

Все причастные к разборкам получили направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения тяжести полученных травм, по их результатам может быть возбуждено одно или несколько уголовных дел.

В пресс-службе партии «Единая Россия» НГС пообещали прокомментировать инцидент позже.

В администрации Колыванского района Новосибирской области журналистов переадресовали в местный совет депутатов. Дозвониться до совета депутатов Колыванского района корреспонденту НГС не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Татарске депутат сбил маленького мальчика и скрылся с места ДТП. В тот же день однопартийцы приняли решение исключить его из «Единой России».

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