Отменили примирение сторон: дело татарского депутата, наехавшего на ребенка, рассмотрят заново

В Татарском районном суде Новосибирской области отменили постановление о прекращении уголовного дела в отношении депутата «Единой России» Сергея Мамонтова. Дело о наезде на ребенка хотели отменить из-за примирения сторон. Прокуратура Новосибирской области обжаловала постановление, вынесенное мировым судьей
— Органами следствия депутат обвинялся в совершении преступления, предусмотренного
По результатам рассмотрения апелляционного представления постановление было отменено, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение.
30 октября 2022 года Сергей Мамонтов, который на тот момент являлся депутатом Татарского района от партии «Единая Россия», сбил