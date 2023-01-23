СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 68.67
eur 74.34
Тема дняПри разборе завалов сгоревшего дома найдено 2 тела
Все новости
Все новости
Депутат переехал ребенка

Отменили примирение сторон: дело татарского депутата, наехавшего на ребенка, рассмотрят заново

Прокуратура обжаловала в апелляционном суде прекращение дела

2 656

Сергей Мамонтов переехал 7-летнего мальчика и уехал с места ДТП

Поделиться

В Татарском районном суде Новосибирской области отменили постановление о прекращении уголовного дела в отношении депутата «Единой России» Сергея Мамонтова. Дело о наезде на ребенка хотели отменить из-за примирения сторон. Прокуратура Новосибирской области обжаловала постановление, вынесенное мировым судьей 1-го судебного участка Татарского района.

— Органами следствия депутат обвинялся в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 125 УК РФ — оставление в опасности. Татарская межрайонная прокуратура не согласилась с решением суда, внесла апелляционное представление об отмене судебного решения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По результатам рассмотрения апелляционного представления постановление было отменено, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

30 октября 2022 года Сергей Мамонтов, который на тот момент являлся депутатом Татарского района от партии «Единая Россия», сбил 6-летнего ребенка и уехал с места аварии. Ребенок получил серьезные травмы и попал в реанимацию районной больницы. О том, как продолжалось расследование дела, можно прочесть в сюжете.

По теме

ДепутатУголовное делоПрокуратураСуд
  • ЛАЙК16
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter