«Многодетный отец, адекватный, помогает СВО и людям»: что известно о депутате, которого обвинили в нападении на дрифтеров

Коллеги колыванского депутата Сергея Заболотского рассказали НГС о его общественной деятельности. Сегодня стало известно, что депутат оказался в центре скандала: предполагается, что он избил двух молодых дрифтеров в рабочем поселке Колывань. Сам депутат в ответ написал заявление о том, что автомобилисты сбили его на машине. Все обстоятельства произошедшего и доводы обеих сторон изучают полицейские.

