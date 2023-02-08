«Многодетный отец, адекватный, помогает СВО и людям»: что известно о депутате, которого обвинили в нападении на дрифтеров

Коллеги колыванского депутата Сергея Заболотского рассказали НГС о его общественной деятельности. Сегодня стало известно, что депутат оказался в центре скандала: предполагается, что он избил двух молодых дрифтеров в рабочем поселке Колывань. Сам депутат в ответ написал заявление о том, что автомобилисты сбили его на машине. Все обстоятельства произошедшего и доводы обеих сторон изучают полицейские.
В разговоре с НГС председатель областного Совета отцов Сергей Майоров отметил, что Сергей Заболотский является сопредседателям колыванского Совета отцов и одним из самых активных общественников совета:
— Я не буду комментировать саму ситуацию, хочется дождаться результатов проверки. О Сергее могу сказать, что он абсолютно адекватный активный человек. Помогает СВО, помогает людям, недавно погорельцам дом построили. Многодетный отец. Жена его тоже адекватная, — описал коллегу Сергей Майоров.
На странице колыванского Совета отцов в социальной сети «ВКонтакте» указано, что целями Совета отцов являются «формирование традиционной российской идентичности, духовно-нравственное воспитание, а также пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей». Фотографии Сергея Заболотского регулярно появляются на ленте страницы, общественник и депутат позирует, получая орденский знак «100 лет со дня образования СССР», передавая книги в библиотеки и отправляя детские письма на фронт военнослужащим.
Поведение депутата изучат и товарищи по партии.
— Новосибирское региональное отделение «Единой России» держит на контроле инцидент с участием депутата Совета депутатов Колыванского района Сергея Заболотского, проводит его проверку и ожидает официальных комментариев от правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе местного отделения ЕР. — В случае подтверждения сообщений о совершении им действий противоправного характера будет решаться вопрос о привлечении к партийной ответственности вплоть до исключения из «Единой России».
По данным сервиса «Контур.Фокус», полный тезка Сергея Заболотского является единственным учредителем компании ООО «Купец», зарегистрированной в рабочем поселке Колывань. Чистая прибыль компании по состоянию на конец 2021 года (более свежих данных нет) — всего 86 тысяч рублей. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
Ранее НГС писал, о том, что в суде заново рассмотрят дело депутата из Татарска, который сбил 6-летнего мальчика и уехал с места ДТП.