«Не женщина, а бультерьер какой-то». Новосибирцы и читинцы устроили спор из-за драки многодетной матери и старшей по дому

— Я прекрасно понимаю старшую по дому. Делают ремонты, наводят красоту жильцы, а потом в подъезде то спичку на известке подожгут, то лифт разрисуют. Воспитывать надо детей, — веско заключил Сибирский барс.

— Это не женщина, а бультерьер какой-то. При детях полезла в драку, и с такой жестокостью, — ужаснулся пользователь под ником Малахит.

Некоторые комментаторы разбираться, кто прав, не стали и широким жестом осудили обе стороны конфликта:

— Тот случай, когда «чума на оба ваши дома». Одна лупит вполне по-мужски, по технике, по крайней мере, вторая, как будто каждый раз еще выпрашивает. Та уходить — пострадавшая ее хватает сзади, — высказался Снусмумрик.