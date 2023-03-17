«Не женщина, а бультерьер какой-то». Новосибирцы и читинцы устроили спор из-за драки многодетной матери и старшей по дому

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело о драке многодетной матери и старшей по дому в лифте многоэтажки на улице Романтиков. Битва разъяренных женщин попала в объектив камеры наблюдения, обе участницы рассказали НГС свою версию событий — подробнее можно почитать здесь.
Опубликовали историю соседского противостояния и наши коллеги из «Чита.Ру» — одна из участниц конфликта, мать семерых детей Татьяна К., приехала в Новосибирск из Забайкалья. Читатели из двух регионов вместе оставили к публикациям несколько сотен комментариев, причем зацепили их в одной и той же истории совершенно разные нюансы.
Читатели НГС легко представили себя живущими по соседству с многодетной женщиной, у которой невоспитанные дети.
— У нас тоже в подъезде многодетные есть, считающие, что им все и всё должны... увы. Проблем от них много, общедомовых, — сокрушался Гость.
— Я прекрасно понимаю старшую по дому. Делают ремонты, наводят красоту жильцы, а потом в подъезде то спичку на известке подожгут, то лифт разрисуют. Воспитывать надо детей, — веско заключил Сибирский барс.
— Это не женщина, а бультерьер какой-то. При детях полезла в драку, и с такой жестокостью, — ужаснулся пользователь под ником Малахит.
Некоторые комментаторы разбираться, кто прав, не стали и широким жестом осудили обе стороны конфликта:
— Тот случай, когда «чума на оба ваши дома». Одна лупит вполне по-мужски, по технике, по крайней мере, вторая, как будто каждый раз еще выпрашивает. Та уходить — пострадавшая ее хватает сзади, — высказался Снусмумрик.
В большинстве своем читатели «Чита.Ру» поддержали землячку:
— Нечего трогать детей, за своими следи! — крайне эмоционально отреагировал Гость. — Правильно и сделала, что отмутузила ее. Жалко, конечно, будет, если женщину строго накажут.
— Молодец, правильно и сделала. Думай, что хочешь, но разговаривай вежливо. Нас, забайкальцев, лучше не трогать, — поддерживает его еще один незарегистрированный комментатор.
Несколько читателей за малую родину обиделись: им показалось, что Татьяна была неправа и опозорила всё Забайкалье:
— Чем гордитесь? Видно, что из нашего какого-нибудь села, да еще руки распускает. И это женщина? Слов нормальных нет, — сокрушается Гость.
— Позорище, стыдно за забайкальцев, у многих воспитания ноль, — сетует еще один читатель, которые тоже не стал выдумывать себе ник.
Нашлись и те, кто жили в обоих регионах, сравнили нрав жителей Западной и Восточной Сибири и похвалили Новосибирск.
— Наша землячка ведет себя неподобающим образом, видно, что она первая всё это начала. Честно говоря, когда гостила в Новосибирске, меня всегда поражала чистота в подъездах и во дворах, а у нас дети, да и некоторые взрослые выкидывают мусор, где попало. Неужели вы не видите, как грязно в Чите. А в подъездах не успеют сделать ремонт, эти дети разрисуют или испачкают всё. А еще приятно поразило, что соседи в многоэтажках Новосибирска, несмотря на то, что не знают тебя, обязательно здороваются, — написала читательница «Чита.Ру».
Отношения с соседями часто становятся для новосибирцев болезненной темой. Например, пару лет назад жители многоэтажки на Сухарной решили скинуться на кляп для соседки, которая сильно шумела по ночам.