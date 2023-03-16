«Он правда почти ослеп»: в полицию доставили новосибирца, которого соседи обвинили в заманивании детей в квартиру

В Новосибирске в отделение полиции доставили мужчину, который, по мнению жителей дома на улице Лазурной, 30, подозрительно вел себя с детьми.



Накануне один из жителей обратился с заявлением в полицию, где сообщил, что сосед просит детей помочь ему написать СМС, а потом настойчиво зовет в квартиру.