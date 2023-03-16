«Он правда почти ослеп»: в полицию доставили новосибирца, которого соседи обвинили в заманивании детей в квартиру

В Новосибирске в отделение полиции доставили мужчину, который, по мнению жителей дома на улице Лазурной, 30, подозрительно вел себя с детьми.
Накануне один из жителей обратился с заявлением в полицию, где сообщил, что сосед просит детей помочь ему написать СМС, а потом настойчиво зовет в квартиру.
Сейчас обе стороны уже дали объяснительные в полиции. С корреспондентом НГС связалась дочь мужчины, на которого написали заявление. Она утверждает, что ее отец ни в чем не виноват.
— Я дочь этого «странного соседа», и только что выехала из УВД по Октябрьскому району. Мой отец правда плохо видит. Зрение ухудшилось в конце февраля и ухудшается до сих пор. Он правда просил просто прочитать СМС, но в квартиру никого не просил заходить, — уверяет дочь мужчины.
Источник НГС, знакомый с ситуацией подтвердил информацию о прогрессирующей слепоте мужчины.
— Он правда почти ослеп, поэтому просил помощи у всех. И у взрослых, и у детей. Еще не привык к такой ситуации. И к стенам он прислонялся, потому что ему плохо становилось, просил скорую вызвать, — объяснил источник.
В конце февраля жильцы дома на проспекте Дзержинского, 34/2 заметили на камерах наблюдения неизвестного мужчину с пистолетом. Новосибирцы заподозрили его в продаже оружия и вызвали полицию.