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«Просит детей написать СМС, а потом заманивает в квартиру»: странный жилец переполошил весь подъезд — соседи пошли в полицию

Силовики проводят проверку

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Жители дома на Лазурной недовольны странным поведением соседа

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Новосибирцы выступили против странного соседа, который арендовал квартиру на улице Лазурной, 30 и подозрительно ведет себя с детьми. Один из мужчин обратился с заявлением в полицию.

— У нас в доме на 6-м этаже появился человек, снимающий квартиру. Он пристает к детям, чтобы написали СМС, якобы зрение плохое. Но ходит без очков. Потом настойчиво просит зайти в квартиру! Угостить эскимо в знак благодарности, — объяснил корреспонденту НГС житель дома Андрей. — Человек при нас набирал голосом в смартфоне. Мог спокойно до этого делать так же. Но он приставал к детям и девушкам.

Он также прислал в редакцию скриншоты из общедомового чата, где другие жильцы обсуждают сложившуюся ситуацию и что пора обратиться за помощью к участковому.

Андрей обратился с заявлением о приставании к детям в полицию. В ведомстве подтвердили обращение.

— Заявление поступило, зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

В конце февраля жильцы дома на проспекте Дзержинского, 34/2 заметили на камерах наблюдения неизвестного мужчину с пистолетом. Новосибирцы заподозрили его в продаже оружия и вызвали полицию.

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