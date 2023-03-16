«Просит детей написать СМС, а потом заманивает в квартиру»: странный жилец переполошил весь подъезд — соседи пошли в полицию

Новосибирцы выступили против странного соседа, который арендовал квартиру на улице Лазурной, 30 и подозрительно ведет себя с детьми. Один из мужчин обратился с заявлением в полицию.
— У нас в доме на 6-м этаже появился человек, снимающий квартиру. Он пристает к детям, чтобы написали СМС, якобы зрение плохое. Но ходит без очков. Потом настойчиво просит зайти в квартиру! Угостить эскимо в знак благодарности, — объяснил корреспонденту НГС житель дома Андрей. — Человек при нас набирал голосом в смартфоне. Мог спокойно до этого делать так же. Но он приставал к детям и девушкам.
Он также прислал в редакцию скриншоты из общедомового чата, где другие жильцы обсуждают сложившуюся ситуацию и что пора обратиться за помощью к участковому.
Андрей обратился с заявлением о приставании к детям в полицию. В ведомстве подтвердили обращение.
— Заявление поступило, зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
В конце февраля жильцы дома на проспекте Дзержинского, 34/2 заметили на камерах наблюдения неизвестного мужчину с пистолетом. Новосибирцы заподозрили его в продаже оружия и вызвали полицию.