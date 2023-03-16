«Просит детей написать СМС, а потом заманивает в квартиру»: странный жилец переполошил весь подъезд — соседи пошли в полицию

— У нас в доме на 6-м этаже появился человек, снимающий квартиру. Он пристает к детям, чтобы написали СМС, якобы зрение плохое. Но ходит без очков. Потом настойчиво просит зайти в квартиру! Угостить эскимо в знак благодарности, — объяснил корреспонденту НГС житель дома Андрей. — Человек при нас набирал голосом в смартфоне. Мог спокойно до этого делать так же. Но он приставал к детям и девушкам.