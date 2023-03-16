Таксистов начали массово останавливать в Новосибирске — объяснение от ГИБДД

В Новосибирске сотрудники ГИБДД начали массово останавливать таксистов. В городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Оно продлится с 16 по 18 марта.
— Усилен контроль над соблюдением перевозчиками обязательных требований, предъявляемых к перевозке пассажиров. Особое внимание обращено на легальность осуществления пассажирских перевозок в такси, проверка технического состояния транспортных средств, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.
Такси становится всё более популярным транспортом и для некоторых новосибирцев даже обычным. В последнее время горожане всё чаще стали замечать: водители отодвигают переднее сиденье как можно сильнее вперед и не дают садиться на него пассажирам. Мы выяснили почему.