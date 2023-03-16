«Мать детей на учете в ПДН»: что известно о женщине, которая гуляла с раздетой дочерью на Первомайке

Полиция начала проверку из-за прогулки женщины с маленькой дочерью, одетой в одно платье. Фото выложили в группе «АСТ-54» вчера, 15 марта, около полуночи. Оно было сделано в микрорайоне Весенний в Первомайском районе.
По словам автора снимка, мама ребенка объяснила, что дочке нужно позагорать и это не опасно, так как девочка закаленная.
В полиции отреагировали на выложенную информацию.
— Установлено, что мать детей состоит на профилактическом учете в ПДН. В июне 2021 года и в марте 2023 года она привлекалась сотрудниками полиции к административной ответственности по
Сейчас полиция начала проверку из-за того, что женщина гуляла на детской площадке с дочерью, которая была одета только в платье. После будет принято решение. В ситуации обещала разобраться и уполномоченная по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко.
В конце февраля в соцсетях Новосибирска появилось видео, на котором женщина нападает на ребенка на детской площадке. Мама мальчика написала заявление в полицию.