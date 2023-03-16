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«Мать детей на учете в ПДН»: что известно о женщине, которая гуляла с раздетой дочерью на Первомайке

Полиция начала проверку странного инцидента

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Женщину с девочкой в платье сняли прохожие

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Полиция начала проверку из-за прогулки женщины с маленькой дочерью, одетой в одно платье. Фото выложили в группе «АСТ-54» вчера, 15 марта, около полуночи. Оно было сделано в микрорайоне Весенний в Первомайском районе.

По словам автора снимка, мама ребенка объяснила, что дочке нужно позагорать и это не опасно, так как девочка закаленная.

В полиции отреагировали на выложенную информацию.

— Установлено, что мать детей состоит на профилактическом учете в ПДН. В июне 2021 года и в марте 2023 года она привлекалась сотрудниками полиции к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — объяснили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области. — Все собранные материалы направлялись в администрацию района для принятия соответствующего решения.

Сейчас полиция начала проверку из-за того, что женщина гуляла на детской площадке с дочерью, которая была одета только в платье. После будет принято решение. В ситуации обещала разобраться и уполномоченная по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко.

В конце февраля в соцсетях Новосибирска появилось видео, на котором женщина нападает на ребенка на детской площадке. Мама мальчика написала заявление в полицию.

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