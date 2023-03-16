Девочку в одном платье в холод заметили с мамой на игровой площадке на Первомайке

В Новосибирске на детской площадке сфотографировали девочку в одном платье. Фото выложили в группу «
Автор снимка утверждает, что сделал его в микрорайоне Весеннем в Первомайке, а мама ребенка объяснила, что дочке нужно позагорать и это не опасно, так как девочка закаленная.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», вчера днем в Новосибирске было около +5 градусов. Многие пользователи посчитали это слишком низкой температурой для прогулки.
Корреспондент НГС обратилась с запросом по ситуации в ГУ МВД по Новосибирской области.
Уполномоченная по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко ответила корреспонденту НГС, что разберется в ситуации.
В конце февраля в соцсетях Новосибирска появилось видео, на котором женщина нападает на ребенка на детской площадке. Мама мальчика написала заявление в полицию.