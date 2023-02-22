В Новосибирске 7-летний мальчик пройдет медицинскую экспертизу после нападения соседки

В Новосибирске мать 7-летнего мальчика, которого побили на детской площадке, написала заявление в полицию. Сотрудники начали проверку.
Инцидент произошел у дома на улице Красносельской, 6/1 в Октябрьском районе. Момент попал на видео. Как рассказала мать пострадавшего, соседка ударила ребенка из-за того, что у ее сына во время игры забрали перчатки.
— Поступило заявление от местной жительницы о том, что на детской площадке у дома по улице Красносельской женщина применила к ее 7-летнему сыну физическую силу и причинила телесные повреждения. Заявление было принято в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Пострадавшему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Прокуратура Новосибирской области даст оценку работе органов системы профилактики, которые работали с семьями. При наличии оснований специалисты примут меря для защиты прав и интересов ребенка.
Подобный инцидент произошел в Новосибирске в начале февраля. Тогда двое мужчин напали на 12-летнего мальчика с пороком сердца рядом со школой. Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Мать пострадавшего ребенка рассказала, с чего начался конфликт.