Сибирячка заявила, что год оплачивала вывоз мусора за лишнего человека — коммунальщики вернули ей 5 рублей

— Внучка просто не учла: двое совсем маленьких детей, в другом городе живет и как-то просто не подумала об этом, — объяснила пожилая женщина.



Точный размер переплаты, уточнила женщина, она подсчитать не смогла, так как общая ежемесячная сумма была не всегда одинаковой. В квартире прописано четыре человека, заметила Тамара Галиаскарова, а платеж за месяц получался около 360 рублей или чуть больше.