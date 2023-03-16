Сибирячка заявила, что год оплачивала вывоз мусора за лишнего человека — коммунальщики вернули ей 5 рублей

В Новосибирске пожилая жительница Ленинского района Тамара Галиаскарова узнала, что почти год оплачивала вывоз мусора за лишнего человека. В месяц сумма выходила чуть более 90 рублей, как рассказала корреспонденту НГС сама женщина.
Плата за внучку, которая не жила в квартире
Ранее в квартире Тамары Галиаскаровой была прописана внучка, но проживала она последнее время отдельно. В марте 2022 года девушка удаленно выписалась из квартиры бабушки и прописалась в другом городе. Владелица жилья узнала об этом только в конце 2022 года.
— Внучка просто не учла: двое совсем маленьких детей, в другом городе живет и как-то просто не подумала об этом, — объяснила пожилая женщина.
Точный размер переплаты, уточнила женщина, она подсчитать не смогла, так как общая ежемесячная сумма была не всегда одинаковой. В квартире прописано четыре человека, заметила Тамара Галиаскарова, а платеж за месяц получался около 360 рублей или чуть больше.
Перерасчет на пять рублей
Необходимую справку для регоператора по вывозу ТКО Галиаскаровой удалось получить только в конце января 2023 года: в паспортный стол сведения о выписавшейся женщине тоже не поступили. В итоге Тамаре Галиаскаровой в компании «Экология-Новосибирск» отказались сделать перерасчет за весь период. Пожилая женщина заметила, что в результате пересчета ей вернулось пять рублей.
Корреспондент НГС описал историю с перерасчетом бывшему регоператору по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск», который работал в описанный период времени.
— На основании предоставленных документов специалистами ООО «Экология-Новосибирск» были скорректированы расчетные единицы — уменьшено количество проживающих/зарегистрированных в помещении граждан. Изменения были внесены с даты выдачи выписки из домовой книги с 30 января 2023 года, — сообщили в пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск».
В компании объяснили, что «потребитель обязан информировать исполнителя коммунальной услуги об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих в квартире или доме, в течение 5 дней с момента возникновения таких изменений». Об этом, уточнили коммунальщики, сказано в постановлении Правительства РФ от 6 мая 2011 года — «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Деньги вернуть можно, но смысла в этом нет
Юрист Игорь Колодников заметил, что в данном случае у «Экологии-Новосибирск» «возникло неосновательное обогащение», и это можно оспорить в суде: по факту коммунальщикам платили за неоказанную услугу.
Гендиректор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин добавил, что суд истец выиграть может, но вот стоимость судебных расходов для него может оказаться выше возвращенных денег.
— Поставщик услуги вполне мог бы сделать перерасчет, потому что документы объективные подтверждают отсутствие человека, но они этого не делают. А не делают, как я считаю, по той причине, что понимают: по таким мелким суммам судиться не пойдут. У нас с судебными издержками есть такая общая юридическая проблема: суды, как правило, взыскивают издержки значительно меньше реального их объема. Чтобы подготовить заявление и обратиться в суд, надо обращаться к юристу. Юрист возьмет с нее за эту работу, условно говоря, десять тысяч, а суд присудит только пять. Да, если бы суды взыскивали издержки в полном объеме, то понятно: и поставщику услуг бы это было невыгодно. Он, допустим, отказал в перерасчете на 500 рублей, а получил иск и судебное решение, что надо возместить судебные расходы, допустим, в размере 30 тысяч рублей. Тогда бы он еще подумал: стоит ли создавать такую ситуацию и доводить дело до суда? — заметил Карпекин.
С 1 марта 2023 года помимо общего уменьшения тарифа на вывоз мусора, который снизился в конце 2022 года, можно делать перерасчет, если вы отсутствовали дома больше пяти дней подряд. А с 11 февраля 2023 года в Новосибирске сменился региональный оператор по вывозу мусора. Теперь это МУП «Спецавтохозяйство», а не «Экология-Новосибирск». НГС рассказал, как теперь надо платить.