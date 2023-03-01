Что нас ждет в марте: уголовников не пустят за руль в такси, а за мусор теперь можно платить меньше

Март начинается с нового порядка подачи декларации доходов для чиновников, повышения акцизов на сигареты и жидкости для вейпов, а также с эксперимента по продаже рецептурных лекарств онлайн. Кроме того, электросамокаты наконец попали в Правила дорожного движения, а проезжать круговые перекрестки теперь придется по-новому. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.
Обезличили декларации депутатов
С 1 марта региональные и муниципальные депутаты, которые осуществляют свою деятельность не на постоянной основе (сохраняя основное место работы), будут подавать декларации после своего избрания или в тех случаях, если в течение отчетного года совершали крупные сделки, превышающие их общий доход вместе с супругой (супругом) за три года. Достоверность этой информации может проверить налоговая служба. Если региональные и муниципальные депутаты на протяжении 180 дней не присутствовали в думе без уважительной причины, их смогут лишить мандата.
Кроме того, в интернете будут размещать только обобщенную информацию из сведений о доходах, она будет обезличенной — это делается в целях защиты персональных данных. Норма распространяется также на депутатов Госдумы и сенаторов. В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, что это меняет и для чего вообще депутатам нужно публиковать именно обезличенные данные.
Сигареты и жидкости для вейпов подорожают
С 1 марта акциз на сигареты составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на килограмм табака — 8669 рублей. Акциз на жидкости для вейпов будет равен 20 рублям за миллилитр. При этом сами электронные системы доставки никотина исключены из перечня подакцизных товаров.
Кстати, больше месяца назад в Госдуме вновь подняли тему запрета электронных сигарет и вейпов. Заговорили о вейпах на пленарном заседании 18 января с подачи представителей «Единой России» и ЛДПР. Последние уже не в первый раз выступают против вейпов, причем ранее говорилось об их полном запрете — вопрос о необходимости законодательных реформ для борьбы с вейпами депутат Сергей Леонов задавал главе МВД Владимиру Колокольцеву. Мы разбирались в том, почему в России хотят запретить вейпы и заменители сигарет (и кто против этого).
Электросамокаты и гироскутеры — в ПДД
В Правила дорожного движения внесли средства индивидуальной мобильности — это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные средства. Для них установили максимальную скорость передвижения — 25 км/ч. Рассчитывать скорость движения нужно будет исходя из приоритета пешеходов. Правилами установлен и максимальный вес электротранспорта, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам — 35 килограммов. Движение будут регулировать специальными дорожными знаками.
Перерасчет за вывоз мусора
Если вы не были в своей квартире, доме и любом другом жилом помещении больше пяти дней подряд, можно заплатить меньше за услугу вывоза мусора. Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию или к оператору ТКО. Вам понадобится оформить заявление о перерасчете, приложив соответствующие документы (турпутевки, авиабилеты или другое).
Рецептурные лекарства можно купить онлайн (но не везде)
Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами начался в трех регионах России — Москве, Белгородской и Московской областях. Он продлится до 1 марта 2026 года, а в случае его успеха практику могут распространить и на другие субъекты. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, продажа рецептурных препаратов онлайн облегчит жизнь «одиноких маломобильных» россиян.
— В 2020 году, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции, мы приняли закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Тогда же было принято решение проработать проект закона о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Соответствующее поручение дал президент, — отметил Володин.
Подаем заявления на налоговый вычет
По закону сведения о доходах физлиц за 2022 год подаются в налоговую не ранее 1 марта 2023 года, соответственно, после этой даты можно подаваться и на вычет. Получить социальный налоговый вычет можно за последние три года. Мы разбирались в том, как это сделать — ограничений существует много.
Судимые за тяжкие преступления не смогут работать водителями такси
За руль общественного транспорта и такси больше не допустят водителей с судимостью за тяжкие преступления. Это касается неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя. Норма касается не только россиян, но и граждан стран — членов ЕАЭС.
Кроме того, водителей, которых подозревают в совершении подобных преступлений, нужно будет отстранить от работы на весь период уголовного производства. До 1 сентября 2023 года водители должны будут предоставить работодателям справку об отсутствии судимости. Эта норма касается также и граждан стран — членов ЕАЭС: они должны будут предоставить справку об отсутствии судимости на родине (с переводом на русский). Если ее не будет, договор с такими водителями расторгнут.
Если же непогашенная или неснятая судимость есть у самого индивидуального предпринимателя, то ему также установят запрет на перевозки.
Новые правила использования биометрии
Расширяется возможное использование биометрических персональных данных россиян. Теперь это возможно в следующих случаях:
- проведение промежуточной и итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- осуществление безналичных операций на сумму, не превышающую 1000 рублей, включая НДС;
- заключение договоров об оказании услуг связи в интернете;
- аутентификации на портале госуслуг.
Новые правила проезда круговых перекрестков
С 1 марта меняются правила проезда круговых перекрестков. Круговая часть будет иметь приоритет, если перед въездом на нее стоят знаки «Уступи дорогу», «Движение без остановки запрещено», «Конец главной дороги», либо же нет никаких знаков, кроме 4.3 (обозначает само круговое движение). Но если подъезд к кольцу обозначен главной дорогой, уступать должны те, кто уже движется по кольцу. Для них приоритетность проезда будет определяться знаками или разметкой. Мы подробно разбирали, для чего нужны эти изменения.
Ужесточение выдачи лицензий на оружие
С марта лицензию на покупку, экспонирование или коллекционирование оружия не смогут получить те, кто подозревается или обвиняется в умышленном преступлении. Также лицензию не смогут получить те россияне, в отношении которых по результатам проверки правоохранительных органов есть заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Обжаловать этот отказ можно будет в судебном порядке.
Бонус: как будем отдыхать в марте
В марте нас ждет всего один праздник — Международный женский день, который в этом году приходится на среду. Соответственно, это будет единственный день отдыха помимо календарных выходных. 7 марта — предпраздничный день, поэтому он будет короче остальных на один час. Но всех подряд компаний это правило не касается: оно не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские учреждения, СМИ, общественный транспорт и другие предприятия со своей спецификой.