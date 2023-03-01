Что нас ждет в марте: уголовников не пустят за руль в такси, а за мусор теперь можно платить меньше

Кроме того, в интернете будут размещать только обобщенную информацию из сведений о доходах, она будет обезличенной — это делается в целях защиты персональных данных. Норма распространяется также на депутатов Госдумы и сенаторов. В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, что это меняет и для чего вообще депутатам нужно публиковать именно обезличенные данные.

Сигареты и жидкости для вейпов подорожают

С 1 марта акциз на сигареты составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на килограмм табака — 8669 рублей. Акциз на жидкости для вейпов будет равен 20 рублям за миллилитр. При этом сами электронные системы доставки никотина исключены из перечня подакцизных товаров.