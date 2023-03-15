Силовики выстроились вдоль дорог в Краснообске — видео

Сотрудники ФСБ проводят антитеррористические учения в поселке Краснообск сегодня,
Их работа попала на видео очевидцев.
Силовики проводят учения «Экран» — по пресечению условного террористического акта на объекте образования в Краснообске. Об этом официально сообщали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
В оперштабе просят жителей отнестись к их работе с пониманием и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.
Весной прошлого года на вокзале Новосибирск-Главный и железнодорожной станции Баган провели учения по предотвращению теракта. Мероприятию дали название «Сигнал».