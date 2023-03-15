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Тема дняСиловики приехали в Краснообск
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Силовики выстроились вдоль дорог в Краснообске — видео

Рассказываем, что происходит в поселке

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Силовиков в Краснообске сегодня очень много

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Сотрудники ФСБ проводят антитеррористические учения в поселке Краснообск сегодня, 15 марта. Жители заметили силовиков, выстроившихся вдоль дорог.

Их работа попала на видео очевидцев.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / vk.com

Силовики проводят учения «Экран» — по пресечению условного террористического акта на объекте образования в Краснообске. Об этом официально сообщали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

В оперштабе просят жителей отнестись к их работе с пониманием и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

Весной прошлого года на вокзале Новосибирск-Главный и железнодорожной станции Баган провели учения по предотвращению теракта. Мероприятию дали название «Сигнал».

ФСБСиловикиУченияАнтитеррористические учения
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